Bihar Politics: 'जंगलराज का डर दिखाकर...', मोकामा हत्याकांड पर आया जन सुराज पार्टी का बयान
जन सुराज पार्टी ने मोकामा में अपने उम्मीदवार के काफिले पर हमले और समर्थक की हत्या की कड़ी निंदा की है। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया और सुशासन समर्थकों पर आरोप लगाया। पार्टी ने अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी और सभी उम्मीदवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने पीड़ितों को न्याय दिलाने का संकल्प लिया है।
जागरण संवाददाता, पटना। जन सुराज के मोकामा विधानसभा प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष के काफिले पर हमला व समर्थक दुलारचंद्र यादव की हत्या मामले की पार्टी ने कड़ी निंदा की है।
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि यह लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या की तरह है। हर प्रत्याशी को जनसंपर्क करने का अधिकार है। इस दौरान उनपर हमला करना, दबंगई दिखाते हुए गोली मारना और गाड़ी चढ़ाकर समर्थक की हत्या करना जघन्य अपराध है।
उन्होंने आगे कहा, विडंबना यह कि इसे उन लोगों के इशारे पर किया गया जो खुद को सुशासन समर्थक कहते हैं और जंगलराज के विरोध के नाम पर वोट मांग रहे हैं।
मनोज भारती ने कहा कि जन सुराज पार्टी अपने उम्मीदवार के काफिले पर हमला व उनके समर्थक की हत्या की कड़ी निंदा करते हुए अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करती है। साथ ही पुलिस जन सुराज के सभी प्रत्याशियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे।
प्रदेश मीडिया प्रभारी ओबैदुर रहमान ने बताया कि एक प्रत्यक्षदर्शी के गुरुवार की शाम चार बजे जब प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष घोसवरी जनसंपर्क करने पहुंचे इसी बीच दूसरी ओर से आ रहे उम्मीदवार के काफिले में शामिल समर्थकों ने हमला कर गाड़ियों का शीशा तोड़ना शुरू कर दिया। इसी बीच पीछे की गाड़ी में बैठे दुलारचंद्र यादव बाहर निकले तो उनपर हमला कर पहले पैर में गोली मारी और फिर गाड़ी चढ़ा हत्या कर दी। हम बिहार की वर्तमान राजनीति को बदलने आए हैं। इस घटना में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कानूनसम्मत हर प्रक्रिया का पालन करेंगे।
