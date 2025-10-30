Bihar Politics: 'जंगलराज का डर दिखाकर...', मोकामा हत्याकांड पर आया जन सुराज पार्टी का बयान

जागरण संवाददाता, पटना। जन सुराज के मोकामा विधानसभा प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष के काफिले पर हमला व समर्थक दुलारचंद्र यादव की हत्या मामले की पार्टी ने कड़ी निंदा की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि यह लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या की तरह है। हर प्रत्याशी को जनसंपर्क करने का अधिकार है। इस दौरान उनपर हमला करना, दबंगई दिखाते हुए गोली मारना और गाड़ी चढ़ाकर समर्थक की हत्या करना जघन्य अपराध है।

उन्होंने आगे कहा, विडंबना यह कि इसे उन लोगों के इशारे पर किया गया जो खुद को सुशासन समर्थक कहते हैं और जंगलराज के विरोध के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मनोज भारती ने कहा कि जन सुराज पार्टी अपने उम्मीदवार के काफिले पर हमला व उनके समर्थक की हत्या की कड़ी निंदा करते हुए अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करती है। साथ ही पुलिस जन सुराज के सभी प्रत्याशियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे।