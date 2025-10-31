Language
    Mokama Murder: अनंत सिंह, पीयूष प्रियदर्शी और... दुलारचंद हत्याकांड में 3 FIR दर्ज, मोकामा में तनाव

    By Ashish Shukla Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 07:26 PM (IST)

    मोकामा में जन सुराज प्रत्याशी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के बाद तनाव व्याप्त है। पुलिस ने 16 घंटे बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस मामले में तीन प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, जिनमें कई लोगों को नामजद किया गया है। हत्या के बाद समर्थकों ने मोकामा से बाढ़ तक बवाल मचाया, जिसके बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजद उम्मीदवार वीणा देवी ने घटना की निंदा की है।

    दुलारचंद हत्याकांड में 3 FIR दर्ज, मोकामा में तनाव

    संवाद सूत्र, मोकामा। मोकामा विधानसभा क्षेत्र (Mokama Assembly Seat) के पंडारक प्रखंड के भदौर थाना क्षेत्र में जन सुराज प्रत्याशी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के बााद माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया है। पूरा इलाका पुलिस छावनी में बदल गया है। स्थिति यह रही कि गुरुवार की शाम से पूरी रात पुलिस ने दुलारचंद के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का प्रयास किया।

    करीब 16 घंटे बाद शुक्रवार को पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों के विरोध के बीच दुलारचंद के शव को बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चुनाव प्रचार के दौरान हुई झड़प में हुई हत्या मामले में भदौर थाने में तीन अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है।

    पहली प्राथमिकी मृतक दुलारचंद यादव के पौत्र नीरज कुमार के लिखित आवेदन पर दर्ज की गई है। इसमें मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह, कर्मवीर सिंह, राजवीर सिंह, कंजय सिंह और छोटन सिंह को नामजद आरोपित बनाया गया है। प्राथमिकी में जसुपा प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार अभियान के दौरान हत्या का आरोप लगाया गया है।

    दूसरी प्राथमिकी नालंदा जिले के हरनौत थाना क्षेत्र के पुआरी गांव निवासी बलराम सिंह के बेटे जितेंद्र कुमार की लिखित शिकायत पर की गई है। प्राथमिकी में जसुपा उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी, लखन महतो, बाजो महतो, नीतीश महतो, ईश्वर महतो, अजय महतो समेत सौ से अधिक अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कराया गया है। इसमें आरोपितों पर हत्या की नीयत से पिस्तौल से गोली चलाने, लाठी, राड से हमला करने और गाड़ियों के शीशे तोड़ने का आरोप है।

    भदौर थानाध्यक्ष रविरंजन चौहान ने तीसरी प्राथमिकी दर्ज की है। इसमें दोनों उम्मीदवारों के अज्ञात समर्थकों को आरोपित किया गया है। सार्वजनिक स्थल पर फायरिंग करने, पत्थर चलाने और वाहनों में तोड़फोड़ करने का आरोप है। भदौर थानाध्यक्ष रविरंजन चौहान ने दहशत पैदा करने और विधि व्यवस्था भंग करने के आरोप में अज्ञात समर्थकों पर प्राथमिकी दर्ज की है।

    मोकामा से लेकर बाढ़ तक हुआ भारी बवाल

    दुलारचंद यादव की हत्या के बाद उनके समर्थकों ने मोकामा से लेकर बाढ़ तक बवाल मचाया। गुरुवार को साढ़े तीन बजे बाहुबली नेता की हुई हत्या के बाद ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए शव उठाने में पुलिस असमर्थ रही। ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग समेत बाढ़ अनुमंडल के तमाम पुलिस अधिकारियों के अनुरोध के बावजूद ग्रामीणों ने शव उठाने से रोक दिया।

    शुक्रवार की सुबह मृतक के स्वजनों और ग्रामीणों की सहमति के बाद करीब सोलह घंटे बाद पुलिस शव उठाने में कामयाब रही। ट्रैक्टर-ट्राली पर शव को रखा गया, जिस पर राजद प्रत्याशी वीणा देवी, जसुपा उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी और दुलारचंद यादव के स्वजन सवार हुए। मोर चौक पर पहुंचते ही वीणा देवी अपनी गाड़ी पर सवार हो गयी।

    मोर चौक के बाद रास्ते भर समर्थकों का जमकर उत्पात शुरू हुआ। मोर और सुल्तानपुर गांव में अनंत सिंह के प्रचार वाहनों में लगे पोस्टर और बैनर को दुलारचंद के समर्थकों ने फाड़ दिये। रास्ते भर आक्रोशित लोग नारेबाजी भी करते रहे।

    कन्हाईपुर गांव पहुंचते ही लोगों का गुस्सा भड़क उठा और शव लदे ट्रैक्टर को रोक कर दस मिनट तक जमकर हंगामा किया। हालांकि अर्ध सैनिक बलों की भारी संख्या में मौजूदगी और पुलिस अधिकारियों की तत्परता से मोकामा प्रखंड की सीमा में दुलारचंद समर्थकों को नियंत्रण में रखने में सफलता मिली।

    पंडारक की सीमा में पहुंचते ही राजद उम्मीदवार की गाड़ी पर पथराव

    पंडारक की सीमा में पहुंचते ही रोड़ेबाजी शुरू हो गई। राजद उम्मीदवार वीणा देवी की गाड़ी पर पत्थरबाजी की गयी। इस हमले में वीणा देवी की गाड़ी के शीशे टूट गये। पंडारक में जमकर हुए बवाल के बाद करीब छह घंटे बाद दुलारचंद यादव का शव बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया।

    दुलारचंद की हत्या के बाद पुलिस को भी बवाल की आशंका हो गयी थी। तारतर से लेकर बाढ़ तक पुलिस ने सुरक्षा की ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि समर्थकों के हंगामे का कोई खास असर नहीं रहा। इस दौरान मोकामा से लेकर बाढ़ तक परिचालन व्यवस्था अस्त-व्यस्त रही।

    दुलारचंद की हत्या के बाद राजद उम्मीदवार वीणा देवी और सांसद पप्पू यादव भी तारतर गांव पहुंचे थे। घटना की निंदा करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की।फिलहाल, चुनावी रंजिश में दुलारचंद यादव की हुई हत्या के बाद तनाव बना हुआ है। इलाके अर्ध सैनिक बलों की गश्ती बढ़ा दी गयी है।

