Bihar Politics: महागठबंधन में सीटों का एलान आज संभव, समझौते के मूड में राजद और कांग्रेस

राज्य ब्यूरो, पटना। महागठबंधन में सीटों को लेकर जारी जिच समाप्त होती दिख रही है। महागठबंधन के दो प्रमुख घटक राजद-कांग्रेस समय के साथ समझौते के नजदीक पहुंचने में लगे हैं। सभी घटक दलों की रजामंदी के आधार पर महागठबंधन ने सीट बंटवारे का फार्मूला करीब-करीब तय कर लिया है। संभावना जताई जा रही है कि मंगलवार की देर शाम तक गठबंधन संयुक्त रूप से सीटों का एलान कर देगा।

सोमवार को दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के बाद शाम करीब चार बजे तेजस्वी यादव कांग्रेस नेताओं से मिलने पहुंचे। तेजस्वी यादव की पहली मुलाकात कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 35 मिनट तक बातचीत हुई।

इस बीच तेजस्वी यादव ने वेणुगोपाल के सामने सीटों का गणित रखा। सूत्रों की माने तो इस गणित में कांग्रेस को 55 सीटें मिलने की बात थी। जिसे वेणुगोपाल ने खारिज कर दिया। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि बिहार में हाल के दिनों में कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है। इस लिहाज से कांग्रेस को कम कम 65 सीटें दी जाएं। हालांकि तेजस्वी इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं परंतु उन्होंने आश्वस्त किया कि कांग्रेस को अधिकतम 60 सीटें दी जा सकती हैं।