महागठबंधन में सीटों के एलान से पहले 'खेला', माले ने 8 सिटिंग विधायकों को थमा दिया सिंबल

राज्य ब्यूरो, पटना। महागठबंधन में सीट बंटवारे का एलान भले नहीं हुआ हो, लेकिन भाकपा और माकपा के बाद अब भाकपा-माले ने भी सिटिंग विधायकों को पहले चरण के नामांकन करने के लिए सिंबल देना शुरू कर दिया।

सोमवार को माले की ओर से आठ निर्वतमान विधायकों को सिंबल दिया गया, जो मंगलवार से अपना नामांकन पत्र भरना शुरू करेंगे।

माले के राज्य कार्य समिति के एक सदस्य से मिली जानकारी के मुताबिक, महागठबंधन में सीट शेयरिंग में मिली सभी सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा अगले दो दिन के अंदर कर दी जाएगी।

मंगलवार को पालीगंज से संदीप सौरभ, अरवल से महानंद सिंह, जीरादेई से अमरजीत कुशवाहा, दरौली से सत्यदेव राम और दरौंधा से अमरनाथ यादव अपना नामांकन पर्चा भरेंगे।

15 अक्टूबर को फुलवारी से गोपाल रविदास, दीघा से दिव्या गौतम एवं डुमरांव से अजीत कुशवाहा नामांकन करेंगे।

इसी तरह 16 अक्टूबर को घोसी से रामबलि सिंह यादव अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। माले ने अपने सभी बारह सिटिंग विधायकों पर भरोसा करते हुए चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया।