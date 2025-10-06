Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Election 2025: महागठबंधन में सीटों की घोषणा तीन-चार दिन में, तेजस्वी के चेहरे पर भी बनी सहमति

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 07:36 AM (IST)

    पटना में महागठबंधन के भीतर सीटों के बँटवारे को लेकर सहमति बन गई है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। कुछ सीटों पर अभी भी असहमति है लेकिन जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा। महागठबंधन का घोषणा-पत्र चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद ही सार्वजनिक किया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    मुख्यमंत्री के पद के लिए तेजस्वी यादव के नाम पर नहीं कोई संशय। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, पटना। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे की गुत्थी लगभग सुलझ गई है। मुख्यमंत्री के पद के लिए तेजस्वी यादव के नाम पर भी कोई संशय नहीं रह गया है। सभी घटक दल सहमत हो गए हैं।

    मात्र आधा दर्जन सीटों को लेकर कांग्रेस और राजद अभी एकमत नहीं। उसका भी समाधान बुधवार को होने वाली बैठक में निकाल लिया जाएगा। उसके एक-दो दिन के भीतर सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी।

    उसी दौरान मुख्यमंत्री के चेहरे पर सभी घटक दल सार्वजनिक रूप से एक सुर होंगे। रविवार को हुई महागठबंधन की समन्वय समिति की बैठक में यही सहमति बनी है।

    साझा घोषणा-पत्र चुनावी अधिसूचना जारी होने के बाद ही सार्वजनिक किया जाएगा, ताकि महागठबंधन के वादों को प्रतिद्वंद्वी हथिया न लें।

    तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में लगभग तीन घंटे तक समन्वय समिति के सदस्यों ने गहन मंत्रणा की। सीट बंटवारे के साथ प्रत्याशियों को लेकर विचार-विमर्श हुआ। पहले लगभग दो दर्जन सीटों को लेकर पेच फंस रहा था, जो अब आधा दर्जन तक सिमट आया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बैठक में यह सहमति बनी कि पिछली बार जीती हुई और नंबर दो की हैसियत वाली सीटें उसी दल के पास रहेगी। उसमें से दो-तीन सीटों पर ही फेरबदल होगा।

    बैठक में राजद की ओर से सांसद संजय यादव, प्रदेश महासचिव रणविजय साहू, पूर्व मंत्री आलोक मेहता, कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ,वीआईपी नेता मुकेश सहनी, माले के राज्य सचिव कुणाल, भाकपा के राज्य सचिव रामनरेश पांडेय, माकपा के राज्य सचिव ललन चौधरी और विधायक अजय कुमार आदि उपस्थित रहे।

    इस तरह बंट सकती हैं सीटें

    विधानसभा और लोकसभा चुनाव की स्ट्राइक रेट के साथ क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर सीटों का बंटवारा हो रहा है। कांग्रेस को 55 से 58, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) को 18 से 20 और वाम दलों को 35 से 38 सीटें मिल सकती हैं।

    इसके अलावा, पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (रालोजपा) को तीन और दो-तीन सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) को सीटें मिल सकती हैं। बची 130 सीटें राजद के खाते में आएंगी।

    पिछली बार राजद 144 सीटों पर मैदान में था। कांग्रेस 70 और वामदलों के प्रत्याशी 31 सीटों पर थे। वीआईपी तब एनडीए में थी और लोजपा अकेले बूते मैदान में, जो बाद में दो फाड़ हुई। उसके एक धड़े का नेतृत्व पारस कर रहे।

    यह भी पढ़ें- वाल्मीकि अधिकार सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के न आने पर हंगामा, मेहतर समाज ने पार्टी ऑफिस पहुंचकर मांगा स्पष्टीकरण

    यह भी पढ़ें- Bihar Politics: मांझी, ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा से मिले धर्मेंद्र प्रधान, NDA में सीट शेयरिंग को लेकर हलचल तेज