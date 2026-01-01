माघ मेले के लिए रेलवे का बड़ा फैसला, प्रयागराज में इन स्टेशनों पर 7 जोड़ी ट्रेनों का होगा अस्थायी ठहराव
माघ मेला 2026 के लिए रेलवे ने श्रद्धालुओं को बड़ी राहत दी है। प्रयागराज रामबाग और झूसी स्टेशनों पर सात जोड़ी ट्रेनों को अस्थायी ठहराव मिलेगा। यह सुविध ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटना। माघ मेला के अवसर पर श्रद्धालु यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने बड़ी राहत दी है।
यात्रियों की सुविधा और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए प्रयागराज रामबाग एवं झूसी स्टेशनों पर सात जोड़ी ट्रेनों को अस्थायी रूप से ठहराव प्रदान किया गया है।
इन ट्रेनों को जनवरी एवं फरवरी 2026 की विभिन्न तिथियों में दोनों स्टेशनों पर दो-दो मिनट का अतिरिक्त ठहराव मिलेगा।
पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चन्द्र ने बताया कि जयनगर–लोकमान्य तिलक पवन एक्सप्रेस, सीतामढ़ी–आनंद विहार लिच्छवी एक्सप्रेस, दानापुर–उधना एक्सप्रेस, जयनगर–नई दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, दरभंगा–पुणे एक्सप्रेस, रक्सौल–लोकमान्य तिलक अंत्योदय एक्सप्रेस तथा दरभंगा–अहमदाबाद अंत्योदय एक्सप्रेस सहित कुल 14 ट्रेनों (अप एवं डाउन मिलाकर 7 जोड़ी) को यह सुविधा दी जा रही है।
इन सभी ट्रेनों का ठहराव प्रयागराज रामबाग और झूसी दोनों स्टेशनों पर प्रदान किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार माघ मेला के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचते हैं।
ऐसे में प्रयागराज जंक्शन के अलावा रामबाग और झूसी स्टेशन श्रद्धालुओं के लिए अधिक सुविधाजनक माने जाते हैं। अस्थायी ठहराव की इस व्यवस्था से यात्रियों को मेला क्षेत्र के निकट उतरने में सहूलियत होगी और भीड़ का दबाव भी संतुलित रहेगा।
