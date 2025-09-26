Tej Pratap Yadav: तेज प्रताप यादव की पार्टी के पोस्टर से लालू-राबड़ी गायब, बोले- सबकुछ बदल देंगे
Tej Pratap Yadav तेज प्रताप यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नई पार्टी का एलान किया है जिससे प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। उन्होंने पार्टी का पोस्टर जारी किया है जिसमें लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीरें नहीं हैं। यादव ने बिहार के संपूर्ण विकास और नई व्यवस्था के निर्माण के लिए लंबी लड़ाई लड़ने की बात कही है।
जागरण संवाददाता, पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी का एलान कर दिया है। यादव ने एक पोस्टर भी जारी किया है। हालांकि, इसमें से लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीर गायब है।
प्रदेश में सियासी सरगर्मी बढ़ाने वाली यह खबर सामने आते ही मीडिया की सुर्खी बन चुकी है। तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी का पोस्टर जारी करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी है।
बिहार की राजनीति में बड़ा कदम
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव ने शुक्रवार को राजनीति में बड़ा कदम उठाते हुए अपनी नई पार्टी की घोषणा कर दी।
तेजप्रताप ने इसकी जानकारी फेसबुक-एक्स हैंडल पर पोस्ट के जरिए साझा की और खुद को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया। तेजप्रताप की इस घोषणा को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।
तेज प्रताप की नई पार्टी का चुनाव चिह्न ब्लैक बोर्ड छाप होगा। पोस्टर के माध्यम से उन्होंने पार्टी के गठन की औपचारिक जानकारी देते हुए कहा कि यह संगठन बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित और तत्पर है।
तेज प्रताप यादव की नई पार्टी का पोस्टर। (फोटो- एक्स हैंडल)
तेज प्रताप यादव ने पोस्ट में क्या लिखा?
'हमलोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित और तत्पर हैं। हमारा मकसद बिहार में संपूर्ण बदलाव कर एक नई व्यवस्था का नव निर्माण करना है। हमलोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं।'
यादव की पार्टी के पोस्टर में पीले और हरे रंग को महत्व दिया गया है। इसके साथ ही सामाजिक बदलाव की बात कही गई है। इसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई हैं।
