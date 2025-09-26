Language
    बिहार में तेज प्रताप यादव ने बनाई नई पार्टी, बोले - 'जनशक्ति जनता दल' करेगी संपूर्ण बदलाव

    By Digital Desk Edited By: Nitesh Srivastava
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 12:39 PM (IST)

    Tej Pratap Yadav New Party बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी का एलान कर दिया है। इससे प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जनशक्ति जनता दल के नाम से पार्टी बनाने की घोषणा की है। तेज प्रताप ने बिहार के विकास के लिए पूर्ण समर्पण और नई व्यवस्था बनाने की बात भी कही है।

    बिहार में तेज प्रताप यादव ने किया नई पार्टी का एलान

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Tejpratap Yadav: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी के नाम का एलान कर दिया है। शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट करते हुए उन्होंने इसकी जानकारी दी।

    तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी का नाम जनशक्ति जनता दल रखा है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि हमलोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित और तत्पर हैं।

    हमारा मकसद बिहार में संपूर्ण बदलाव कर एक नई व्यवस्था का नव निर्माण करना है। बकौल तेज प्रताप, हमलोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं।

    पार्टी के पोस्टर से लालू-राबड़ी गायब

    बता दें कि तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल का जो पोस्टर जारी किया है। उसमें तेजप्रताप यादव के पिता और राजद प्रमुख लालू यादव की तस्वीर नदारद है।

    इतना ही नहीं तेज प्रताप की मां और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की तस्वीर भी इस पोस्टर में दिखाई नहीं दे रही है।

    तेज प्रताप की पार्टी के पोस्टर में क्या है?

    पोस्टर में सबसे ऊपर 5 तस्वीरें हैं। इनमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहब भीम राव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, जय प्रकाश नारायण और जननायक कर्पूरी ठाकुर शामिल हैं।

    पोस्टर में पार्टी के नाम के नीचे तीन शब्द सामाजिक न्याय, सामाजिक हक और संपूर्ण बदलाव लिखे गए हैं।

    पीले और हरे रंग के इस पोस्टर में चुनाव चिह्न ब्लैक बोर्ड बताया गया है। इसमें एक स्लोगन 'जन-जन की शक्ति, जन-जन का राज बिहार का विकास करेंगे तेज प्रताप' भी लिखा गया है। पार्टी से जुड़ने के लिए मोबाइल नंबर और सोशल मीडिया हैंडल की जानकारी भी दी गई है। 

    परिवार से बिगड़े रिश्ते 

    बता दें कि बीते कुछ महीनों में बिहार और लालू परिवार की सियासत में कई उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं। दरअसल, तेज प्रताप यादव की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से ही उनकी परिवार से दूरी बढ़ने की बात सामने आई थी।

    इन तस्वीरों के चलते पिता लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) से तेज प्रताप यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था।

    इसके बाद से ही तेज प्रताप यादव की सियासत को लेकर कई तरह की अटकलों को बाजार भी गर्म था। हालांकि, तेज प्रताप यादव ने कई मौकों पर नई पार्टी बनाने के संकेत भी दिए थे।

    परिवार से रिश्तों को लेकर कई मौकों पर तेज प्रताप यादव ने 'जयचंद' कहकर अपने विरोधियों का पर्दाफाश करने की बात कही थी।

    वह पिछले कुछ समय से लोगों से जनसंपर्क करते समय राजद की हरी टोपी की जगह पर पीले रंग की टोपी पहने हुए दिखाई दे रहे थे। इसी क्रम में अब उन्होंने नई पार्टी का एलान कर दिया है।  

