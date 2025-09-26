जिला निर्वाचन पदाधिकारी एसआइआर को लेकर सभी तैयारियां दुरुस्त रखें, सीईओ के रवि कुमार ने दिए निर्देश

उन्होंने गुरुवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों में एसआइआर की अब तक की तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से प्राप्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए सभी पदाधिकारी पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों को समय पर पूरा कर लें।

राज्य ब्यूरो,रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी जिलों के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की सभी तैयारियां दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि उनके कार्यालय की वेबसाइट पर वर्ष 2003 की मतदाता सूची को सभी राजनीतिक दल, सामाजिक कार्यकर्ता, मतदाताओं के लिए आनलाइन उपलब्ध कराया गया है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी मतदाताओं को पहले से 2003 की मतदाता सूची में अपना नाम खोजकर उसे डाउनलोड एवं प्रिंट करने के लिए सभी जानकारियों का वृहत प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।

कहा कि सभी पदाधिकारी अपने क्षेत्रों में वर्तमान मतदाता सूची का 2003 की मतदाता सूची से मिलान करते हुए मैपिंग करना सुनिश्चित कर लें।

उन्होंने कहा है कि सभी जिलों द्वारा मतदान केंद्रों का रेशनलाइजेशन किया गया है। इससे संबंधित सभी रिपोर्ट मुख्यालय को समय पर उपलब्ध करा दें।

निर्वाचन कार्य में जुड़े कंप्यूटर आपरेटर, बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजर का मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित प्रशिक्षण को शीघ्र पूरा करें।

समीक्षा के क्रम में सभी जिलों में मतदाता पहचान पत्र से संबंधित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन के भी निर्देश दिए गए।

