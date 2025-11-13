Language
    Kumhrar Vidhan Sabha Chunav Result: कुम्हरार में संजय-इंदादीप के बीच कांटे की टक्कर... बीजेपी या कांग्रेस किसकी बनेगी सरकार?

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 11:17 PM (IST)

    Kumhrar  Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर 2025 को आने वाले हैं, जिसमें कई नेताओं का भविष्य दांव पर है। कुम्हरार विधानसभा सीट पर बीजेपी के संजय कुमार और कांग्रेस के इंद्रादीप कुमार चंद्रावंशी के बीच कड़ी टक्कर की उम्मीद है। यह सीट पटना जिले में आती है और अरुण कुमार सिन्हा यहां से लगातार तीन बार विधायक रह चुके हैं।  

    Kumhrar Vidhan Sabha Chunav Result

    डिजिटल डेस्क, बिहार (कुम्हरार)। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Vidhan Sabha Chunav Result Kumhrar Election) में 69.9% मतदान के बाद अब सबकी निगाहें 14 नवंबर 2025 को आने वाले नतीजों पर हैं। इन चुनावों में कई नेताओं का भविष्य दांव पर लगा है।

    कुम्हरार विधानसभा से भी कड़ी टक्कर की उम्मीद जताई जा रही है। पटना जिला में आने वाली इस सीट से बीजेपी के संजय क और कांग्रेस के इंद्रादीप कुमार चंद्रावंशी के बीच कड़ी टक्कर देखने की उम्मीदें हैं।

    Kumhrar Vidhan Sabha Chunav Result

    दरअसल, कुम्हरार विधानसभा सीट बिहार (Kumhrar Vidhan sabha Chunav result) की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। पटना का ये जिला पाटलीपुत्र लोकसभा सीट के अंतगर्त आने वाली कॉनस्टुएंसी है। साल 2010 में हुए यहां पहले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अरुण कुमार सिन्हा विधायक बने थे।

    फिर साल 2020 में भी बीजेपी के अरुण कुमार सिन्हा ही चुनाव जीते। वे इस सीट पर लगातार तीन बार चुने जा चुके हैं। कुम्‍हरार मौर्य कालीन अवशेषों को देखने के लिए महत्‍वपूर्ण स्‍थानों में से एक है। अवशेषों से ज्ञात होता है कि ऐतिहासिक शहर पाटली पुत्र इसी जगह रहा होगा। 

    वहीं, कुम्हरार विधानसभा सीट से कांग्रेस ने डॉ इंद्रदीप चंद्रवंशी को चुनावी मैदान में उतारा है। वह महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। इस सीट से भाजपा के संजय कुमार गुप्ता और जनसुराज पार्टी के प्रोफेसर केसी सिन्हा उम्मीदवार हैं।

    उम्मीदवारों की सूची

    1. इंद्रादीप कुमार चंद्रवंशी-INC
    2.डॉ उमा कांत पाठक- BSP
    3. बबलू कुमार-AAP
    4.संजय कुमार-BJP
    5.अमरेंद्र कुमार भास्कर-पीबीआई
    6.कृष्ण चंद्र सिन्हा- जेएसपी
    7.धनंजय कुमार-राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी
    8.शाहिद आलम-जनतंत्र आवाज पार्टी
    9.सरोज कुमार सुमन-एसयूसीआई
    10.सुमित रंजन सिन्हा-एबीएचजेपी

    किसमें कितना है दम?

    कुम्हरार सीट से BJP कुल 4 बार जीती है और IND 2 बार। ये आंकड़े साल 1977 के चुनाव से अभी तक के है।

