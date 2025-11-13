Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Biharsharif Vidhan Sabha Chunav Result: बिहारशरीफ में पार्टियों की साख है दांव पर, किसकी डुबेगी नैया और किसकी होगी पार?

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 10:50 PM (IST)

    Biharsharif election Result: बिहारशरीफ की सीट पर पहले चरण में हुए चुनावों में मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है। यहां मौजूदा विधायक एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं लेकिन उन्हें कड़ी चुनौती मिल रही है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    बिहारशरीफ सीट पर रोमांच है जंग!

    बिहार डेस्क, नई दिल्ली। Biharsharif vidhan sabha Election Result 2025: शेखपुरा विधानसभा का अगला विधायक कौन होगा ये कुछ ही घंटों में तय हो जाएगा। छह नवंबर को हुए चुनावों में जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। जुमई लोकसभा में आने वाली इस सीट से मौजूदा विधायक राष्ट्रीय जनता दल के विजय कुमार हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस बार चुनावों में विजय एक बार फिर किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं जेडीयू ने रणधीर कुमार सोनी को मौका दिया। रणधीर पिछली बार भी मैदान में थे लेकिन 6116 मतों से हार गए थे। उन्हें 50,249 मत मिले थे और विजय को 56,365 वोट मिले थे।