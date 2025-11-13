Biharsharif Vidhan Sabha Chunav Result: बिहारशरीफ में पार्टियों की साख है दांव पर, किसकी डुबेगी नैया और किसकी होगी पार?
Biharsharif election Result: बिहारशरीफ की सीट पर पहले चरण में हुए चुनावों में मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है। यहां मौजूदा विधायक एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं लेकिन उन्हें कड़ी चुनौती मिल रही है।
बिहार डेस्क, नई दिल्ली। Biharsharif vidhan sabha Election Result 2025: शेखपुरा विधानसभा का अगला विधायक कौन होगा ये कुछ ही घंटों में तय हो जाएगा। छह नवंबर को हुए चुनावों में जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। जुमई लोकसभा में आने वाली इस सीट से मौजूदा विधायक राष्ट्रीय जनता दल के विजय कुमार हैं।
इस बार चुनावों में विजय एक बार फिर किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं जेडीयू ने रणधीर कुमार सोनी को मौका दिया। रणधीर पिछली बार भी मैदान में थे लेकिन 6116 मतों से हार गए थे। उन्हें 50,249 मत मिले थे और विजय को 56,365 वोट मिले थे।
