Biharsharif Vidhan Sabha Chunav Result: बिहारशरीफ में पार्टियों की साख है दांव पर, किसकी डुबेगी नैया और किसकी होगी पार?

बिहार डेस्क, नई दिल्ली। Biharsharif vidhan sabha Election Result 2025: शेखपुरा विधानसभा का अगला विधायक कौन होगा ये कुछ ही घंटों में तय हो जाएगा। छह नवंबर को हुए चुनावों में जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। जुमई लोकसभा में आने वाली इस सीट से मौजूदा विधायक राष्ट्रीय जनता दल के विजय कुमार हैं।