    Pirpainti vidhan sabha Chunav Result: देखें पीरपैंती के नतीजे, कौन जीता, कौन हारा? BJP और RJD में सीधी लड़ाई

    By Alok ShahiEdited By: Alok Shahi
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 10:51 PM (IST)

    Pirpainti election Result: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज, शुक्रवार 14 नवंबर को घोषित हो रहे हैं। पीरपैंती सीट पर भाजपा के मुरारी पासवान और राजद के रामविलास पासवान के बीच सीधी लड़ाई है। सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू होने के एक घंटे के भीतर प्रारंभिक रुझान मिलना शुरू हो जाएगा। पीरपैंती विधानसभा चुनाव में 71.43 प्रतिशत मतदान हुआ है।

    Pirpainti vidhan sabha Election Result 2025: पीरपैंती सीट के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं।

    डिजिटल डेस्क, भागलपुर। Pirpainti vidhan sabha Election Result 2025, Bihar vidhan sabha chunav Result बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज, शुक्रवार 14 नवंबर को घोषित किए जा रहे हैं। पीरपैंती विधानसभा सीट पर भाजपा के उम्मीदवार मुरारी पासवान और राजद के प्रत्याशी रामविलास पासवान के बीच सीधी लड़ाई है।

    Pirpainti election Result भागलपुर के मतगणना केंद्र पर सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू होने के एक घंटे के भीतर प्रारंभिक रुझान मिलना शुरू हो जाएगा। Pirpainti Vidhan sabha Chunav result पीरपैंती विधानसभा चुनाव में अबकी बार 71.43 प्रतिशत मतदान हुआ है। पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां इस बार भाजपा व राजद के बीच सीधा मुकाबला है। भाजपा के उम्मीदवार मुरारी पासवान को यहां बढ़त मिलती दिख रही है। पहली बार चुनाव लड़ रहे मुरारी पासवान लंबे समय से आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं। इसका फायदा उन्हें चुनाव में मिला है। Pirpainti vidhan sabha Election Result 2025 यहां देखें सबसे तेज नतीजे...

     

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।