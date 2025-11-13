Pirpainti vidhan sabha Chunav Result: देखें पीरपैंती के नतीजे, कौन जीता, कौन हारा? BJP और RJD में सीधी लड़ाई

डिजिटल डेस्क, भागलपुर। Pirpainti vidhan sabha Election Result 2025, Bihar vidhan sabha chunav Result बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज, शुक्रवार 14 नवंबर को घोषित किए जा रहे हैं। पीरपैंती विधानसभा सीट पर भाजपा के उम्मीदवार मुरारी पासवान और राजद के प्रत्याशी रामविलास पासवान के बीच सीधी लड़ाई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Pirpainti election Result भागलपुर के मतगणना केंद्र पर सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू होने के एक घंटे के भीतर प्रारंभिक रुझान मिलना शुरू हो जाएगा। Pirpainti Vidhan sabha Chunav result पीरपैंती विधानसभा चुनाव में अबकी बार 71.43 प्रतिशत मतदान हुआ है। पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां इस बार भाजपा व राजद के बीच सीधा मुकाबला है। भाजपा के उम्मीदवार मुरारी पासवान को यहां बढ़त मिलती दिख रही है। पहली बार चुनाव लड़ रहे मुरारी पासवान लंबे समय से आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं। इसका फायदा उन्हें चुनाव में मिला है। Pirpainti vidhan sabha Election Result 2025 यहां देखें सबसे तेज नतीजे...