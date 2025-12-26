Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राबड़ी देवी के सरकारी आवास में तहखाना? JDU नेता का दावा- रखे हैं ज्वेलरी-जमीन के कागज और रुपये

    By Arun Ashesh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 01:34 PM (IST)

    जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर विवाद खड़ा किया है। उन्होंने सरकार से आवास खाली होने पर खुदाई कराने की मांग की है, क्यो ...और पढ़ें

    Hero Image

    राबड़ी देवी के सरकारी आवास की हो रही चर्चा। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नाम से पहले आवंटित सरकारी आवास को लेकर नया विवाद खड़ा कर दिया है।

    उन्होंने शुक्रवार को सरकार से मांग की कि जब यह आवास पूरी तरह खाली हो जाए तो सरकार उसके कुछ हिस्से की खुदाई कराए। उन्होंने दावा किया कि इस आवास परिसर में कई तहखाने बनाए गए हैं।

    उसमें जमीन के दस्तावेज, रुपया और आभूषण छिपा कर रखे गए हैं। संभव है कि तहखाना से सामान निकालने के कारण ही आवास खाली करने में देरी हो रही है।

    मालूम हो कि राबड़ी देवी को सर्कुलर रोड स्थित 10 नम्बर आवास पूर्व मुख्यमंत्री के नाते आवंटित किया गया था। बाद में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास देने की सरकारी नीति बदल गई। अभी वह विधान परिषद में विपक्ष की नेता हैं। इस हैसियत से उन्हें हार्डिंग रोड स्थित 39 नम्बर आवास आवंटित किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सामानों की मात्रा हो रही रिकॉर्ड

    वह पुराने आवास को खाली कर रही हैं। उनके समान सरकारी और निजी आवास में भेजे जा रहे हैं। नीरज ने कहा कि 10 नम्बर आवास खाली करने में राबड़ी देवी को इसलिए परेशानी हो रही है, क्योंकि आवास परिसर के बाहर पटना नगर निगम की ओर से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

    इसके कारण निकाले जाने वाले सामानों की मात्रा रिकॉर्ड हो रही है। उन्होंने राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के इस आरोप को गलत बताया कि सरकार पूर्व मुख्यमंत्री से जबरन आवास खाली करा रही है।

    जदयू के मुख्य प्रवक्ता ने कहा-लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के पास राजधानी में कई आलीशान मकान हैं। महुआबाग में उनका महल तैयार हो चुका है। क्या उन्हें सरकारी आवास में ही नींद आती है? जबकि 10 नंबर आवास लालू परिवार के लिए अशुभ साबित हो रहा है।

    राजद को दो सबसे बड़ी पराजय का सामना इसी आवास में रहते समय करना पड़ा है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की सेहत भी ठीक नहीं चल रही है।

    यह भी पढ़ें- आधी रात पहुंचीं गाड़ियां और खाली होने लगा राबड़ी देवी का सरकारी आवास, 1 महीने पहले मिला था नोटिस