जदयू ने 101 से साधे सारे समीकरण: सबसे ज्यादा OBC पर लुटाया प्यार, सवर्णों का भी रखा ख्याल
जदयू ने आगामी चुनावों के लिए 101 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस सूची में सबसे ज्यादा 37 टिकट पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों को दिए गए हैं। यह कदम जदयू द्वारा पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को आकर्षित करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पार्टी का लक्ष्य इस वर्ग का समर्थन हासिल करना है।
राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू ने अपने कोटे की सभी 101 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। प्रत्याशियों की सूची पर नजर डालें तो सबसे अधिक 37 प्रत्याशी पिछड़ा वर्ग से दिए हैं।
अतिपिछड़ा वर्ग व सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों की संख्या 22-22 हैं। अनुसुूचित जाति से 15, अल्पसंख्यक समाज से चार, अनुसूचित जनजाति से एक प्रत्याशी को टिकट मिला है। वहीं कुल 13 महिलाओं को जदयू ने इस बार मैदान में उतारा है।
कुशवाहा समाज से 13 और कुर्मी जाति से 12 प्रत्याशी
लवकुश समीकरण को ध्यान में रख जदयू ने सबसे अधिक 13 सीट कुशवाहा जाति के प्रत्याशियों को दी है। दूसरे नंबर पर 12 की संख्या पर कुर्मी जाति के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर हैं। यानी लवकुश समीकरण के तहत जदयू ने 25 प्रत्याशी उतारे हैं।
धानुक व यादव जाति के आठ, निषाद समाज से तीन
जदयू के प्रत्याशियों की सूची में यादव व धानुक जाति के आठ तथा मल्लाह जाति से तीन प्रत्याशी हैं। दो की संख्या गंगौता की है। कामत, चंद्रवंशी, तेली व कलवार जाति के प्रत्याशियों की संख्या दो-दो है। हलवाई, कानू, अग्रहरि, सुढ़ी व गोस्वामी समाज से एक-एक प्रत्याशी हैं।
अनुसूचित जाति की 15 सीटें इस तरह बंटी
अनुसूचित जाति के जिन 15 लोगों को टिकट दिया गया है उनमें मुसहर-मांझी को पांच, रविदास को पांच, पासी को दो, पासवान, , सरदार-बांसफोर, खरवार व धोबी को एक-एक सीट दी गयी है।
सामान्य श्रेणी में सबसे अधिक 10 सीटें राजपूत को, भूमिहार को नौ
सामान्य श्रेणी में सबसे अधिक 10 सीटें राजपूत जाति के लोगों को मिली है। भूमिहार जाति से जदयू ने नौ प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं ब्राह्मण जाति से दो व कायस्थ से एक को टिकट दिया गया है।
अल्पसंख्यक समाज को मिली चार सीटों दो अति पिछड़ा व दो सामान्य
अल्पसंख्यक समाज के जिन चार लोगों को जदयू ने टिकट दिए हैं उनमें दो अति पिछड़ा वर्ग तथा दो सामान्य श्रेणी के हैं।
