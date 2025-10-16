Bihar Politics: भाजपा ने 2 दिग्गज विधायकों का काटा टिकट, इस जिले में मचा सियासी घमासान

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। जिले की छह विधानसभा सीटों के लिए हो रहे चुनाव में गठबंधन धर्म के बीच भाजपा के दो विधायक बेटिकट हो गए हैं। जिसके बाद दोनों विधानसभा क्षेत्रों में राजनीतिक घमासान मच गया है। बरौली से भाजपा से पांच बार विधायक रहे रामप्रवेश सिंह का टिकट गठबंधन धर्म निभाने के चक्कर में कट गया है। यह सीट इस बार जदयू के पाले में है।

इसी प्रकार गोपालगंज विधानसभा सीट से विधायक कुसुम देवी इस बार बेटिकट हो गई हैं। इस सीट से कुसुम देवी के पति सुबास सिंह भी लगातार चार बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। बेटिकट होने वाले नेताओं का दर्द इंटरनेट मीडिया पर छलकने लगा है।

बात 100 बरौली विधानसभा सीट की करें तो इस विस क्षेत्र से वर्ष 2000 से 2010 के बीच हुए चार विधानसभा चुनावों में भाजपा के रामप्रवेश राय विधायक निर्वाचित हुए। 2015 के चुनाव में करीब पांच सौ मतों से सीट गंवा बैठे। 2020 के चुनाव में पांचवीं बार विधायक निर्वाचित हुए।

भाजपा का गढ़ माने जाने वाला विस क्षेत्र इस बार जदयू के कोटे में चला गया है। जिसके कारण रामप्रवेश राय बेटिकट हो गए हैं। सीट जदयू के पाले में जाने के बाद पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया। विधायक का दर्द भी इंटरनेट मीडिया पर छलकने लगा है।

इसी प्रकार 101 गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2022 में हुए उपचुनाव में भाजपा की टिकट पर विधायक निर्वाचित हुईं कुसुम देवी का टिकट इस बार कट गया है। जिला परिषद के अध्यक्ष को भाजपा ने अपना उम्मीदवार तय किया है।