    Bihar Politics: पीके की जन सुराज पार्टी में बड़ी फूट, सम्राट चौधरी ने वोटिंग से पहले कर दिया 'खेला'

    By Manoj Kumar Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 02:31 PM (IST)

    मुंगेर में जन सुराज पार्टी को उस समय बड़ा झटका लगा जब जिलाध्यक्ष योगेंद्र मंडल अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की नामांकन सभा में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली। योगेंद्र मंडल ने कहा कि तारापुर का विकास शकुनी चौधरी के नेतृत्व में हुआ है और अब सम्राट चौधरी उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने विकास कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया।

    प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी।

    संवाद सहयोगी, तारापुर (मुंगेर)। जन सुराज पार्टी को मुंगेर में बड़ा झटका लगा है। पार्टी ने एक ओर मुंगेर, जमालपुर और तारापुर विधानसभा में प्रत्याशी तक उतार दिया है। वहीं, पार्टी के कार्यों से नाखुश होकर नेता जन सुराज से भाजपा में जा रहे हैं।

    गुरुवार को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की नामांकन सभा में जन सुराज के जिलाध्यक्ष योगेंद्र मंडल उर्फ जोगी मंडल ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थामा।

    उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी योगेंद्र मंडल, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष कविता कुमारी, प्रदेश समिति सदस्य समीर कुमार मधुकर, विनोद मंडल, प्रकाश मांझी और प्रमोद मंडल ने उपमुख्यमंत्री के हाथों भाजपा की सदस्यता ग्रहण दिलाई।

    नामांकन सभा में योगेंद्र मंडल ने कहा कि तारापुर का हर क्षेत्र शकुनी चौधरी के नेतृत्व में विकसित हुआ है और अब उनके पुत्र उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को देखकर हमने फिर भाजपा के साथ आने का निर्णय लिया है। तारापुर की जनता का सौभाग्य है कि उसे ऐसे जननायक मिले हैं, जिनके हाथों क्षेत्र का विकास और आम जनता का भविष्य सुरक्षित है।

    जनसभा में मौजूद लोगों ने हाथ उठाकर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भारी मतों से विजय दिलाने का संकल्प लिया।

    बता दें कि, डेढ़ वर्ष पूर्व जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने योगेंद्र मंडल को जिलाध्यक्ष बनाया था। यह कुशवाहा समाज से आते हैं। योगेंद्र मंडल की पत्नी नीलम देवी तारापुर नगर पंचायत की मुख्य पार्षद भी हैं।

    तीन दिन पूर्व ही पार्टी ने मुंगेर विस से संजय कुमार सिंह, जमालपुर से पूर्व आइएएस ललनजी और तारापुर विधानसभा से डॉ. संतोष कुमार को मैदान में उतारा है। अभी किसी ने नामांकन तक नहीं किया है। इससे पूर्व बड़ी टूट हो गई।