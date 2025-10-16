Bihar Politics: पीके की जन सुराज पार्टी में बड़ी फूट, सम्राट चौधरी ने वोटिंग से पहले कर दिया 'खेला'

संवाद सहयोगी, तारापुर (मुंगेर)। जन सुराज पार्टी को मुंगेर में बड़ा झटका लगा है। पार्टी ने एक ओर मुंगेर, जमालपुर और तारापुर विधानसभा में प्रत्याशी तक उतार दिया है। वहीं, पार्टी के कार्यों से नाखुश होकर नेता जन सुराज से भाजपा में जा रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गुरुवार को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की नामांकन सभा में जन सुराज के जिलाध्यक्ष योगेंद्र मंडल उर्फ जोगी मंडल ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थामा। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी योगेंद्र मंडल, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष कविता कुमारी, प्रदेश समिति सदस्य समीर कुमार मधुकर, विनोद मंडल, प्रकाश मांझी और प्रमोद मंडल ने उपमुख्यमंत्री के हाथों भाजपा की सदस्यता ग्रहण दिलाई। नामांकन सभा में योगेंद्र मंडल ने कहा कि तारापुर का हर क्षेत्र शकुनी चौधरी के नेतृत्व में विकसित हुआ है और अब उनके पुत्र उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को देखकर हमने फिर भाजपा के साथ आने का निर्णय लिया है। तारापुर की जनता का सौभाग्य है कि उसे ऐसे जननायक मिले हैं, जिनके हाथों क्षेत्र का विकास और आम जनता का भविष्य सुरक्षित है।