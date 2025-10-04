Language
    Bihar Election 2025: जन सुराज पार्टी का एलान, इस दिन जारी करेगा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    जन सुराज पार्टी जो बिहार में पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने की तारीख का ऐलान कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा कि कम-से-कम 100 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों को तैयारी के लिए अधिक समय देने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है।

    जनसुराज पार्टी 9 अक्टूबर को जारी करेगा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, पटना। भारत निर्वाचन आयोग कुछ ही दिनों में बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। राज्य में सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनाव की तैयारी कर रही हैं।

    इसी बीच शनिवार को बिहार में पहली बार चुनाव लड़ने वाला दल जन सुराज पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने की तारीख का एलान कर दिया है।

    इस दिन जारी होगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट

    जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने शनिवार को कहा कि जन सुराज अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 9 अक्टूबर को जारी करेगा।

    उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस लिस्ट में कम-से-कम 100 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के नाम शामिल होंगे।

    पहले लिस्ट जारी करने की ये है वजह 

    उदय सिंह ने कहा कि पार्टी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वह किसी भी अन्य दल से पहले अपने उम्मीदवारों की सूची सार्वजनिक करेगी। हालांकि, उन्होंने माना कि इसमें थोड़ी देरी हुई है।

    उन्होंने पहले लिस्ट जारी करने को लेकर कहा कि हमारा उद्देश्य यह है कि हमारे उम्मीदवारों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में तैयारी के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल सके।

    पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा कि हम एक नई पार्टी हैं। इसलिए जन सुराज का नाम चाहे जितना भी जाना जाए, हमें और मेहनत करनी होगी।

