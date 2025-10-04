Bihar Election 2025: जन सुराज पार्टी का एलान, इस दिन जारी करेगा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट

डिजिटल डेस्क, पटना। भारत निर्वाचन आयोग कुछ ही दिनों में बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। राज्य में सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनाव की तैयारी कर रही हैं।

इसी बीच शनिवार को बिहार में पहली बार चुनाव लड़ने वाला दल जन सुराज पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने की तारीख का एलान कर दिया है।

इस दिन जारी होगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट

जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने शनिवार को कहा कि जन सुराज अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 9 अक्टूबर को जारी करेगा।

उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस लिस्ट में कम-से-कम 100 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के नाम शामिल होंगे।