हमारी यात्रा शानदार रही या नहीं, ईमानदार अवश्य रही... जन सुराज पार्टी के स्थापना दिवस पर बोले प्रशांत किशोर

पटना में जन सुराज पार्टी के पहले स्थापना दिवस पर प्रशांत किशोर ने पार्टी की ईमानदारी पर जोर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने प्रशांत किशोर की सोच की सराहना की जिससे विदेश में भी लोग पार्टी पर ध्यान दे रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने गांधी और शास्त्री से प्रेरणा लेने का आह्वान किया।

राज्य ब्यूरो, पटना। दो दिन की देरी से शनिवार को हुए जन सुराज पार्टी (जसुपा) के पहले स्थापना दिवस समारोह में सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारी एक वर्ष की यात्रा शानदार रही या न रही हो, ईमानदार अवश्य रही है।

इस पर अभी तक कोई आंच नहीं आई है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरा यह प्रयास रहेगा कि मेरे आचार-विचार से आपको कभी जीवन में शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़े। ईश्वर ने मुझे जितनी भी बुद्धि-शक्ति दी है, उसी के बूते जसुपा को आगे बढ़ाया जाए।

उल्लेखनीय है कि जसुपा की स्थापना 2024 में दो अक्टूबर को हुई थी। समारोह की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर की एक सोच ने तीन वर्ष में ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दी है कि आज बिहार या देश ही नहीं, विदेश में भी बैठे लोगों की आंखें जसुपा पर टिकी हैं।