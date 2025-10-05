Language
    हमारी यात्रा शानदार रही या नहीं, ईमानदार अवश्य रही... जन सुराज पार्टी के स्थापना दिवस पर बोले प्रशांत किशोर

    By Vikash Chandra Pandey Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 06:56 AM (IST)

    पटना में जन सुराज पार्टी के पहले स्थापना दिवस पर प्रशांत किशोर ने पार्टी की ईमानदारी पर जोर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने प्रशांत किशोर की सोच की सराहना की जिससे विदेश में भी लोग पार्टी पर ध्यान दे रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने गांधी और शास्त्री से प्रेरणा लेने का आह्वान किया।

    जसुपा के स्थापना दिवस पर प्रशांत किशोर का संबोधन। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, पटना। दो दिन की देरी से शनिवार को हुए जन सुराज पार्टी (जसुपा) के पहले स्थापना दिवस समारोह में सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारी एक वर्ष की यात्रा शानदार रही या न रही हो, ईमानदार अवश्य रही है।

    इस पर अभी तक कोई आंच नहीं आई है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरा यह प्रयास रहेगा कि मेरे आचार-विचार से आपको कभी जीवन में शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़े। ईश्वर ने मुझे जितनी भी बुद्धि-शक्ति दी है, उसी के बूते जसुपा को आगे बढ़ाया जाए।

    उल्लेखनीय है कि जसुपा की स्थापना 2024 में दो अक्टूबर को हुई थी। समारोह की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर की एक सोच ने तीन वर्ष में ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दी है कि आज बिहार या देश ही नहीं, विदेश में भी बैठे लोगों की आंखें जसुपा पर टिकी हैं।

    आगे विधानसभा चुनाव के तौर पर एक छोटी लड़ाई है, उसके बाद हमारा दायित्व और बड़ा हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि दो अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री की भी जयंती होती है।

    हम अगर उन दोनों के जीवन से भी प्रेरणा लें तो स्वयं के साथ जसुपा को सुमार्ग पर रखेंगे।हमें यही संकल्प लेना है कि चुनाव परिणाम की परवाह किए बिना जीवन भर जन सुराजी बने रहें।

    मंच संचालन करते हुए प्रदेश महासचिव किशोर कुमार ने कहा कि बिहार की राजनीति जाति-धर्म, भ्रष्टाचार, पलायन और जंगलराज के इर्द-गिर्द घूमती रही है, लेकिन प्रशांत किशोर ने राजनीति को बच्चों के भविष्य से जोड़ा है।

    देश और देश के बाहर के लोग बिहार की ओर आशा से टकटकी लगाए हुए हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद और राज्य कोर कमेटी के सदस्य, सभी जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी व संगठन से जुड़े पदाधिकारी समारोह में उपस्थित रहे।

