Bihar IPS Transfer: चुनाव से पहले बिहार में 5 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर, इनामुल हक बने एसपी रेल

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के पांच अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इनके अलावा बिहार पुलिस के भी दो अधिकारियों के तबादले किए गए हैं।

गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक अरवल में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात डॉ. इनामुल हक मेंगनू को एसपी रेल का पद सौंपा है।

केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती में एसपी पर मनीष कुमार को अरवल का एसपी बनाया गया है। विशेष शाखा में रहे पुष्कर आनंद को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 09 जमालपुर का समादेष्टा बनाया गया है।

पुलिस मुख्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे आदित्य कुमार को एएनटीएफ मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का एसपी नियुक्त किया गया है।

पटना में रेल एसपी रहे अमृतेन्दु शेखर ठाकुर को पुलिस अधीक्षक केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही बहाली का एसपी बनाया गया है।

इनके अलावा बिहार पुलिस सेवा के अधिकारी रंजन कुमार जो कि जमालपुर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 09 में समादेष्टा थे उन्हें विशेष शाखा में एसपी (बी) बनाया गया है। शंकर कुमार झा जो कि पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे, उन्हें विशेष शाखा में डीएसपी बनाया गया है।