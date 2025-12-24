जीतन राम मांझी की पार्टी में भगदड़; कुशवाहा की पार्टी RLM में शामिल हुए HAM के कई नेता

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी दुस्तानी आवाम मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र यादव समेत कई नेता बुधवार को राष्ट्रीय लोक मोर्चा में शामिल हो गए। रालोमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा ने इन नेताओं को पार्टी की सदस्यता दी। मिलन समारोह में कुशवाहा ने कहा कि हम पूर्णिया के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र यादव समेत अन्य नेताओं के रालोमो में शामिल होने से पूर्वी बिहार खासकर पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया जिलों में रालोमो और ज्यादा मजबूत होगी।

इस अवसर पर उन्‍होंने संगठन को सशक्‍त बनाने तथा जनहित के मुद्दाें पर एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। मिलन समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुभाष चंद्रवंशी तथा मंच संचालन पार्टी नेता रियाजउद्दीन बख्खो ने की।

इस दौरान पार्टी के प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा समेत दूसरे कई नेता उपस्थित रहे। जिन नेताओं ने रालोमो की सदस्यता ग्रहण की उनमें बच्चू पासवान उफ संतोष, सुधीर कुमार, शिव कुमार राम, पूर्व युवा जिला अध्यक्ष पूर्णिया, संतोष राम समेत अन्य नेता शामिल रहे।