Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जीतन राम मांझी की पार्टी में भगदड़; कुशवाहा की पार्टी RLM में शामिल हुए HAM के कई नेता

    By Sunil Raj Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 06:49 PM (IST)

    जीतन राम मांझी की पार्टी हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) में भगदड़ मच गई है। कई नेता उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) में शामिल हो ...और पढ़ें

    Hero Image

    म‍िलन समारोह में उपेंद्र कुशवाहा का अभिनंदन। सौ-पार्टी

    राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी दुस्तानी आवाम मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र यादव समेत कई नेता बुधवार को राष्ट्रीय लोक मोर्चा में शामिल हो गए।

    रालोमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा ने इन नेताओं को पार्टी की सदस्यता दी। मिलन समारोह में कुशवाहा ने कहा कि हम पूर्णिया के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र यादव समेत अन्य नेताओं के रालोमो में शामिल होने से पूर्वी बिहार खासकर पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया जिलों में रालोमो और ज्यादा मजबूत होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस अवसर पर उन्‍होंने संगठन को सशक्‍त बनाने तथा जनहित के मुद्दाें पर एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया।  मिलन समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुभाष चंद्रवंशी तथा मंच संचालन पार्टी नेता रियाजउद्दीन बख्खो ने की।

    इस दौरान पार्टी के प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा समेत दूसरे कई नेता उपस्थित रहे। जिन नेताओं ने रालोमो की सदस्यता ग्रहण की उनमें बच्चू पासवान उफ संतोष, सुधीर कुमार, शिव कुमार राम, पूर्व युवा जिला अध्यक्ष पूर्णिया, संतोष राम समेत अन्य नेता शामिल रहे।

    मांझी के बयान की आलोचना 

    इससे दो दिन पूर्व राष्‍ट्रीय जनता दल के युवा नेता अंक‍ित सिंह ने कटिहार में अपने 50 साथ‍ियों के साथ आरएलएम की सदस्‍यता ग्रहण की थी। 

    कुशवाहा ने एक दिन पूर्व ही जीतन राम मांझी के उस बयान की आलोचना की थी जिसमें उन्‍होंने कमीशन की बात कही थी। उन्‍होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री, पूर्व सीएम रहते उनका यह बयान अत्‍यंत निंदनीय है। 

    बता दें कि मांझी ने राज्‍यसभा की एक सीट नहीं मिलने पर एनडीए छोड़ने एवं मंत्री पद त्‍यागने की चेतावनी दी थी। गया में आयोजित उस कार्यक्रम में उन्‍होंने यह भी कहा था क‍ि सभी सांसद-विधायक कमीशन लेते हैं। 