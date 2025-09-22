GST Rate Cut: आज से दिखेगा जीएसटी रिफार्म का असर, वाहन और रेस्टोरेंट समेत इन चीजों के दामों में आएगी कमी
केंद्र सरकार के जीएसटी सुधारों का असर पटना में दिखने लगा है। छोटे होटलों को जीएसटी से छूट मिली है जबकि अन्य होटलों के कमरों पर जीएसटी दरें बदली गई हैं। मिठाई पर कोई बदलाव नहीं है पर केक नमकीन और बिस्कुट सस्ते होंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर में चार पहिया और दोपहिया वाहनों के दाम कम होंगे हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों पर अधिक असर नहीं होगा।
जागरण संवाददाता, पटना। केंद्र सरकार की ओर से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिफार्म का असर सोमवार से दिखने लगेगी। इसके तहत होटल, रेस्टोरेंट, नमकीन, बेकरी, वाहन, इलेक्ट्रानिक्स सहित अन्य सेक्टर पर देखने को मिलेगा।
इसके तहत अब छोटे होटल में जिनका किराया एक हजार रुपये तक था, उन्हें जीएसटी से मुक्त रखा गया है, साढ़े सात हजार तक के कमरों के लिए जीएसटी दर पांच प्रतिशत के स्लैब में रखा गया है।
साढ़े सात हजार से अधिक के होटल के कमरों को 18 प्रतिशत की स्लैब में बरकरार रखा गया है। हरिलाल स्वीट्स के सीएफओ आशुतोष कुमार बताते है कि मिठाई पर पहले से ही पांच प्रतिशत का स्लैब है, ऐसे में कोई बदलाव नहीं आएगा।
इसके अतिरिक्त ब्रेड पर किसी प्रकार का जीएसटी नहीं लगने के कारण इसके दाम सस्ते हो जाएंगे। इसी तरह केक, पेस्ट्री, नमकीन, बिस्किट, भुजिया, मिक्सर आदि की कीमत पर पहले 12 प्रतिशत जीएसटी लगता था, अब इस पर पांच प्रतिशत स्लैब हो गया है।
इससे इन चीजों के दामों में सात प्रतिशत की कमी आएगी। बहुराज्यीय स्टोर के बिस्कुट एवं नमकीन के दामों में कमी के बाद वाला प्रोडक्ट अभी लोकल बाजार में नहीं पहुंचा है, उम्मीद है कि एक-दो दिनों में यह मिलने लगेगा।
बाइक व चार पहिया के दाम भी हुए कम
नवरात्र के आरंभ होने के साथ ही जीएसटी का असर दिखने लगेगा। आटोमाबाइल विशेषज्ञ नीतीन कुमार बताते है कि केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी कमी की घोषणा से पहले की कीमत में सोमवार से 10 लाख की चार पहिया वाहनों पर एक लाख रुपये की कमी आ रही है।
इस बीच में विभिन्न कंपनियों की ओर से वाहनों के बिक्री में कमी नहीं आएं, इसके लिए कुछ आफर भी दिए जा रहे थे। सोमवार से नई प्राइस लागू होंगे। दो पहिया वाहनों के भी दामों में कमी आएगी।
यह कमी पांच हजार से 15 हजार रुपये के बीच होगी। हालांकि, इलेक्ट्रिक वाहनों को पहले से ही पांच प्रतिशत के स्लैब में रखा गया था, ऐसे में इन वाहनों में उतना असर देखने को नहीं मिल सकेगा।
सीए रश्मि गुप्ता बताती है कि टीवी, एसी, डिसवासर जैसे उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कमी की गई है।
