Mahila Udyami Yojana: महिलाओं के खाते में आएंगे 5 हजार करोड़ रुपये, आप भी उठा सकती हैं लाभ

इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार से एक महिला को 10 हजार की आर्थिक सहायता दी जानी है। पहले सोमवार (22 सितंबर) को इस योजना का शुभारंभ होना था, लेकिन अब 26 सितंबर को मुख्यमंत्री राज्य की 50 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये की पहली किस्त भेजेंगे।

राज्य ब्यूरो, पटना। अपनी पहली सरकार से ही आधी आबादी के उत्थान में लगे नीतीश कुमार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है।

कुल 5000 करोड़ रुपये का वितरण होगा, जिससे महिलाएं स्वरोजगार करेंगी। बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से यह राशि हस्तांतरित होगी।

यह राशि महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने, छोटे-मोटे व्यवसाय स्थापित करने या वर्तमान व्यवसायों को बढ़ाने में सहायता के उद्देश्य से दी जा रही है। अब तक 1.05 करोड़ जीविका दीदियों ने इसके लिए आवेदन किया है।

साथ ही 1.40 लाख से अधिक महिलाओं ने समूह से जुड़ने के लिए आवेदन किया है। जीविका स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) से जुड़ी महिलाओं को ही इसका लाभ देने का प्रविधान है।

ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह द्वारा जिलाधिकारियों को पत्र के जरिये निर्देश दिया गया है कि संकुल स्तरीय संघ और ग्राम संगठन स्तर पर इसे उत्सव के तौर पर मनाया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें एसएचजी के सदस्यों की सहभागिता होगी।