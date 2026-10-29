पिता विधायक-मंत्री; अब दोनों बेटे MLC, बिहार की सियासत में साथ दिखेगी सगे भाइयों की जोड़ी

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधान परिषद में आने वाले दिनों में एक खास नजारा देखने को मिलेगा। पूर्व विधायक और मंत्री रामानंद प्रसाद सिंह के दोनों बेटे राजीव कुमार और संजीव कुमार अब सदन में साथ नजर आएंगे। बड़े भाई राजीव कुमार पहले से विधान परिषद के सदस्य हैं, जबकि छोटे भाई संजीव कुमार ने पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत दर्ज कर MLC बने हैं।