पिता विधायक-मंत्री; अब दोनों बेटे MLC, बिहार की सियासत में साथ दिखेगी सगे भाइयों की जोड़ी
बिहार विधान परिषद में अब पूर्व मंत्री रामानंद प्रसाद सिंह के दोनों बेटे राजीव कुमार और संजीव कुमार एक साथ ...और पढ़ें
HighLights
संजीव कुमार ने पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत दर्ज की।
राजीव और संजीव कुमार अब विधान परिषद में साथ होंगे।
पिता रामानंद प्रसाद सिंह की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधान परिषद में आने वाले दिनों में एक खास नजारा देखने को मिलेगा। पूर्व विधायक और मंत्री रामानंद प्रसाद सिंह के दोनों बेटे राजीव कुमार और संजीव कुमार अब सदन में साथ नजर आएंगे। बड़े भाई राजीव कुमार पहले से विधान परिषद के सदस्य हैं, जबकि छोटे भाई संजीव कुमार ने पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत दर्ज कर MLC बने हैं।
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पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीते संजीव कुमार
पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आरजेडी समर्थित उम्मीदवार डॉ. संजीव कुमार ने बीजेपी के निवर्तमान विधान पार्षद नवल किशोर यादव को हराकर जीत हासिल की।
संजीव कुमार को 4,487 वोट मिले, जबकि नवल किशोर यादव को 3,430 वोट प्राप्त हुए। इस तरह संजीव कुमार ने 1,057 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की।
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पहले विधायक भी रह चुके हैं संजीव कुमार
डॉ. संजीव कुमार इससे पहले खगड़िया जिले की परबत्ता विधानसभा सीट से जेडीयू के विधायक रह चुके हैं। वर्ष 2025 में उन्होंने आरजेडी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा।
इससे पहले वर्ष 2015 में उन्होंने बेगूसराय-खगड़िया स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी का चुनाव भी लड़ा था, हालांकि उस समय उन्हें सफलता नहीं मिली थी।
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कांग्रेस के टिकट पर MLC बने थे राजीव कुमार
संजीव कुमार के बड़े भाई राजीव कुमार पहले से बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। वर्ष 2022 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर बेगूसराय-खगड़िया स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता था।
उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार रजनीश कुमार को हराकर विधान परिषद में अपनी जगह बनाई थी। अब छोटे भाई के भी MLC बनने से दोनों भाई एक साथ सदन में नजर आएंगे।
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पिता रामानंद प्रसाद सिंह भी रहे विधायक और मंत्री
राजीव कुमार और संजीव कुमार की पारिवारिक पृष्ठभूमि बिहार की राजनीति से जुड़ी रही है। उनके पिता रामानंद प्रसाद सिंह परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से कई बार विधायक चुने गए थे।
वह बिहार सरकार में मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके थे। पिछले साल 10 मई को उनका निधन हो गया था। अब उनके दोनों बेटे विधान परिषद के सदस्य बनकर राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते नजर आएंगे।
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बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर आए नतीजे
बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद अलग-अलग दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। बीजेपी ने तीन सीटों पर जीत हासिल की, जबकि जेडीयू, आरजेडी और जन सुराज पार्टी के खाते में एक-एक सीट गई।
वहीं, दो सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे। इन नतीजों के बीच रामानंद प्रसाद सिंह के दोनों बेटों का विधान परिषद में एक साथ पहुंचना चर्चा का विषय बना हुआ है।
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