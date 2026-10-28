पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में RJD के डॉ. संजीव कुमार ने ढहाया 30 साल का किला, BJP के नवल किशोर को हराया

विद्या सागर, पटना। पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव परिणाम में बड़ा उलटफेर हुआ है। राजद के प्रत्याशी डॉ. संजीव कुमार ने भाजपा के दिग्गज प्रत्याशी नवल किशोर यादव को 1057 मतों से पराजित कर जीत दर्ज की।

इस परिणाम के साथ ही नवल किशोर यादव के तीन दशक पुराने चुनावी वर्चस्व का अंत हो गया। वह लगातार पांच बार इस सीट से चुनाव जीत चुके थे। इस बार मतदाताओं ने उन्हें पीछे छोड़ते हुए डॉ. संजीव कुमार के पक्ष में अपना समर्थन जताया।

मतगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, डॉ. संजीव कुमार को कुल 4487 मत मिले, जबकि नवल किशोर यादव को 3430 मत प्राप्त हुए। दोनों प्रत्याशियों के बीच मतों का अंतर 1057 रहा। जनसुराज की प्रत्याशी डॉ. दिव्या ज्योति तीसरे स्थान पर रहीं।

पांच बार की जीत के बाद नवल किशोर यादव को झटका पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में नवल किशोर यादव लंबे समय से चुनावी राजनीति का प्रमुख चेहरा रहे थे। लगातार पांच बार जीत दर्ज करने के कारण इस सीट पर उनका मजबूत प्रभाव माना जाता था। लेकिन इस बार परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहा। डॉ. संजीव कुमार ने उन्हें पराजित कर सीट पर अपना कब्जा जमाया।

यह हार नवल किशोर यादव के लिए इसलिए भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि उनका चुनावी दबदबा करीब 30 वर्षों से जुड़ा रहा था। इस परिणाम ने शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की राजनीति में नए समीकरणों की संभावना पैदा कर दी है।

मतगणना के दौरान बना रहा रोमांच मतगणना के शुरुआती दौर में मुकाबला करीबी दिख रहा था। रात 11 बजे तक प्राप्त आंकड़ों में भाजपा के नवल किशोर यादव 3199 मतों के साथ आगे थे, जबकि राजद के डॉ. संजीव कुमार को 3149 मत मिले थे। उस समय भाजपा प्रत्याशी 50 मतों से आगे चल रहे थे।

हालांकि, मतगणना आगे बढ़ने के साथ तस्वीर बदल गई। अंतिम आंकड़ों में डॉ. संजीव कुमार ने 4487 मत हासिल कर जीत दर्ज की, जबकि नवल किशोर यादव को 3430 मत मिले। शुरुआती बढ़त के बाद भाजपा प्रत्याशी का पीछे रह जाना मतगणना के दौरान चर्चा का विषय बना रहा।