Bihar MLC Election: पटना स्नातक सीट पर दिलीप और नीरज में कांटे की टक्कर, शिक्षक सीट पर नवल किशोर को बढ़त

विद्या सागर, पटना। पटना स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव परिणाम को लेकर मंगलवार देर रात तक मतगणना जारी रही। रात 11 बजे तक मिले अपडेट के अनुसार, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में राजद के दिलीप पटेल ने जदयू के नीरज कुमार पर 72 मतों की बढ़त बना रखी थी।

वहीं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के नवल किशोर यादव राजद के डॉ. संजीव कुमार से 50 मतों से आगे चल रहे थे। दोनों सीटों पर प्रथम वरीयता के मतों की गिनती जारी रहने के कारण प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की निगाहें अंतिम परिणाम पर टिकी थीं।

स्नातक सीट पर दिलीप पटेल और नीरज कुमार के बीच कांटे की टक्कर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना में राजद के दिलीप पटेल और जदयू के नीरज कुमार के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। रात 11 बजे तक की गिनती में दिलीप पटेल को 4267 मत मिले थे, जबकि जदयू के नीरज कुमार को 4195 मत प्राप्त हुए थे। इस तरह दिलीप पटेल 72 मतों से आगे चल रहे थे। जनसुराज के प्रत्याशी अनुज कुमार को 3159 मत मिले थे। मुख्य प्रत्याशियों के बीच कम अंतर होने के कारण मतगणना के हर दौर के आंकड़ों पर राजनीतिक दलों और समर्थकों की नजर बनी हुई थी। हालांकि, प्रथम वरीयता के मतों की गिनती के इस आंकड़े को अंतिम परिणाम नहीं माना जा सकता था। शिक्षक सीट पर नवल किशोर यादव को 50 मतों की बढ़त पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी नवल किशोर यादव और राजद के डॉ. संजीव कुमार के बीच मुकाबला बेहद करीबी रहा। रात 11 बजे तक भाजपा प्रत्याशी नवल किशोर यादव को 3199 मत मिले थे, जबकि राजद के डॉ. संजीव कुमार के पक्ष में 3149 मत पड़े थे। इस तरह नवल किशोर यादव 50 मतों से आगे चल रहे थे। प्रथम वरीयता के मतों की गिनती के दौरान दोनों प्रत्याशियों के बीच कम अंतर ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया था। मतगणना पूरी होने और निर्वाचन प्रक्रिया के नियमानुसार मतों की गणना के बाद ही जीत-हार की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद थी।

मतपत्र को लेकर काउंटिंग हॉल में भिड़े भाजपा-राजद समर्थक मतगणना के बीच काउंटिंग हॉल में भाजपा प्रत्याशी नवल किशोर यादव और राजद प्रत्याशी डॉ. संजीव कुमार के समर्थकों के बीच भिड़ंत की भी सूचना सामने आई। बताया गया कि एक मतपत्र को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों के समर्थक आमने-सामने आ गए।

घटना से मतगणना स्थल पर तनाव की स्थिति बनने की बात सामने आई। हालांकि, विवाद किस मतपत्र को लेकर हुआ और इसके बाद निर्वाचन अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की, इसकी विस्तृत जानकारी रात 11 बजे तक उपलब्ध नहीं थी। अंतिम नतीजे पर टिकी निगाहें दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में प्रथम वरीयता के मतों की गिनती के दौरान मुकाबला काफी नजदीकी बना हुआ था। स्नातक सीट पर राजद के दिलीप पटेल और जदयू के नीरज कुमार के बीच 72 मतों का अंतर था, जबकि शिक्षक सीट पर भाजपा के नवल किशोर यादव राजद के डॉ. संजीव कुमार से 50 मतों से आगे थे।

ऐसे में मतगणना के अगले अपडेट और निर्वाचन अधिकारियों की आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा था। मतगणना केंद्र के बाहर समर्थकों का जमावड़ा, रह-रहकर गूंज रहे नारे पटना स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना के दौरान काउंटिंग हॉल के बाहर प्रत्याशियों के समर्थकों की भीड़ जुटी रही। मतगणना के हर अपडेट के साथ समर्थकों की उत्सुकता बढ़ती रही। बाहर रह-रहकर नारेबाजी होती रही और समर्थक अपने-अपने प्रत्याशियों की जीत के दावे करते नजर आए।