सारण MLC चुनाव रिजल्ट: राहुल राज और आनंद पुष्कर के बीच कड़ा मुकाबला, अब ऐसे होगा जीत का फैसला

जागरण संवाददाता, छपरा। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की मतगणना (Bihar MLC Election Result 2026) में प्रथम वरीयता के मतों में डॉ. राहुल राज बढ़त बनाए हुए हैं। अब तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, उन्हें 2723 मत मिले हैं। वहीं, आनंद पुष्कर 2440 मतों के साथ दूसरे स्थान पर हैं।

अफाक अहमद को 1999 और जयराम यादव को 1708 मत प्राप्त हुए हैं। हालांकि, प्रथम वरीयता के मतों की गिनती में कोई भी प्रत्याशी जीत के लिए आवश्यक मतों का आंकड़ा हासिल नहीं कर सका है। ऐसे में अब द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

निर्वाचन के नियमों के अनुसार, जीत के लिए कुल वैध मतों के आधे से एक अधिक मत प्राप्त करना आवश्यक है। इस चुनाव में जीत के लिए लगभग 4600 मतों का आंकड़ा पार करना जरूरी है। प्रथम वरीयता के मतों में किसी भी प्रत्याशी के इस आंकड़े तक नहीं पहुंचने के कारण अब द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती के आधार पर परिणाम तय होगा। इससे प्रत्याशियों की स्थिति में बदलाव की संभावना बनी हुई है।