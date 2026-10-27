Bihar MLC Election: पढ़े-लिखे वोटरों की बड़ी लापरवाही, सारण शिक्षक चुनाव में 373 वोट अवैध घोषित

अमृतेश, छपरा। छपरा में गुरुजी के चुनाव का एक दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्याशी चुनने के लिए मतदान तो हुआ, लेकिन 373 मत किसी प्रत्याशी के खाते में नहीं जुड़ सके। मतगणना में ये वोट अवैध पाए गए।

कुल पड़े मतों में 3.90 प्रतिशत मत अवैध रहे। यानी मतदान करने पहुंचे मतदाताओं में से कुछ की चूक उनके वोट को मान्य नहीं बना सकी। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में अवैध मतों का यह आंकड़ा चर्चा का विषय है।

9,570 मतों में 373 अवैध, 9,197 वैध: सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 10,748 मतदाता पंजीकृत थे। इनमें से 9,570 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतगणना के दौरान 9,197 मत वैध पाए गए, जबकि 373 मत अवैध घोषित हुए।