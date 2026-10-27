बिपिन कुमार मिश्रा, मढ़ौरा (सारण)। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में आनंद पुष्कर की चुनावी कहानी लगातार दूसरी बार एक ही मोड़ पर आकर ठहर गई।

पार्टी बदली, राजनीतिक समीकरण बदले और चुनावी मुकाबले का स्वरूप भी अलग रहा, लेकिन परिणाम नहीं बदला। वर्ष 2023 के उपचुनाव में सीपीआई प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने वाले आनंद पुष्कर दूसरे स्थान पर रहे थे।

वर्ष 2026 में जदयू के टिकट पर मैदान में उतरे, लेकिन इस बार भी जीत उनसे दूर रही। निर्दलीय प्रत्याशी डॉ. राहुल राज ने उन्हें पराजित कर विधान परिषद की सीट अपने नाम कर ली।

लगातार दो चुनावों में दूसरे स्थान पर रहने का यह परिणाम आनंद पुष्कर के चुनावी सफर का अहम पड़ाव है। वहीं, दोनों चुनावों में अलग-अलग निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत ने शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्याशी की व्यक्तिगत स्वीकार्यता और चुनावी रणनीति की भूमिका को भी चर्चा में ला दिया है।

2023 में आफाक अहमद से मिली थी हार वर्ष 2023 में सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में महागठबंधन समर्थित सीपीआई प्रत्याशी आनंद पुष्कर को 2,381 मत मिले थे। वहीं, जन सुराज समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी आफाक अहमद ने 3,055 मत हासिल कर जीत दर्ज की थी। दोनों प्रत्याशियों के बीच 674 मतों का अंतर रहा था। उस चुनाव में दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा था। हालांकि, इसके बाद भी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की राजनीति में उनकी सक्रियता बनी रही। वर्ष 2026 के चुनाव में उन्होंने जदयू के प्रत्याशी के रूप में फिर अपनी किस्मत आजमाई।

जदयू के टिकट पर भी नहीं बदल सकी तस्वीर वर्ष 2026 के चुनाव में आनंद पुष्कर के सामने पिछली हार से आगे निकलने की चुनौती थी। इस बार वह जदयू के टिकट पर मैदान में थे और राजनीतिक परिस्थितियां भी पहले से अलग थीं।

इसके बावजूद वह जीत हासिल नहीं कर सके। निर्दलीय प्रत्याशी डॉ. राहुल राज ने चुनाव में बाजी मार ली और आनंद पुष्कर लगातार दूसरे चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे। दोनों चुनावों की तुलना में एक समानता यह रही कि आनंद पुष्कर को जीत नहीं मिली और विजेता निर्दलीय प्रत्याशी रहा। हालांकि, दोनों चुनावों के मतों और राजनीतिक परिस्थितियों में अंतर को देखते हुए इसे एक ही तरह के चुनावी समीकरण का परिणाम मानना उचित नहीं होगा।

राजनीतिक दलों के लिए भी संकेत सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लगातार दो चुनावों के परिणाम राजनीतिक दलों के लिए विचार करने का विषय हैं। वर्ष 2023 में आफाक अहमद और वर्ष 2026 में डॉ. राहुल राज की जीत से यह संकेत मिलता है कि इस निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी का समर्थन ही जीत का एकमात्र आधार नहीं है।