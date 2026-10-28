राज्य ब्यूरो, पटना। विधान परिषद में शिक्षक कोटे की पटना सीट पर राजद को पहली सफलता मिली है। डाॅ. संजीव कुमार के बूते मिली इस एक जीत ने भी उसे बढ़ा संबल दिया है।

पिछले चार चुनावों से यहां उसके धुर विरोधी भाजपा को जीत मिल रही थी। इस विजय से राजद यह दावा करने की स्थिति में आ गया है कि बिहार में भाजपा से सीधे टकराने की कूवत एकमात्र उसी के पास है।



विधानसभा चुनाव में करारी पराजय के बाद बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उप चुनाव ने राजद को जनाधार के खिसकने की अनुभूति करा दी थी।

MLC शिक्षक कोटे की पटना सीट पर राजद को पहली बार मिली सफलता बांकीपुर में तो उसके परंपरागत जनाधार (मुसलमान-यादव) में भी जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सेंध लगा दी थी। तब से राजद बेचैन था। विधान परिषद चुनाव में महागठबंधन में एकजुटता भी नहीं रही। इसके बावजूद पटना (शिक्षक) सीट पर मिली जीत इस कारण भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके दायरे में राजधानी वाला जिला भी आता है।



पटना (स्नातक) सीट पर भी राजद ने तगड़ा मुकाबला किया है। प्रथम वरीयता के मतों में तो यहां उसके प्रत्याशी दिलीप पटेल जदयू के नीरज कुमार से आगे ही थे।