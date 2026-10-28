Bihar MLC Chunav: 3 सीटों पर जीत, पटना शिक्षक सीट पर हार; गढ़ गंवाने के बावजूद कैसे लाभ में रही भाजपा?

राज्य ब्यूरो, पटना। विधान परिषद की चार शिक्षक एवं चार स्नातक निर्वाचन क्षेत्र समेत आठ सीटों पर हुए चुनाव में पटना शिक्षक सीट गंवाने के बावजूद भाजपा के लिए नतीजे पूरी तरह निराशाजनक नहीं रहे।

चुनाव परिणामों के आकलन में पार्टी सीधे तौर पर दो सीटों पर लाभ हुआ। चार सीटों पर मैदान में उतरी पार्टी तीन सीट पर विजय प्राप्त करने में सफल रही।

राजनीतिक आधार के लिहाज से दो सीटों का लाभ हुआ। हालांकि, पटना शिक्षक सीट पर हार ने पार्टी को शिक्षक मतदाताओं के बीच अपनी रणनीति की समीक्षा करने का संकेत भी दिया है।

पटना शिक्षक सीट पर तीन दशक बाद भाजपा की हुई पराजय

इसके साथ यह संकेत भी है कि एनडीए के घटक दलों के वोट इस चुनाव में ट्रांसफर नहीं हुए। संभव है इस कारण ही सारण एवं पटना शिक्षक व तिरहुत स्नातक सीट पर जदयू-भाजपा प्रत्याशियों की हार हुई।