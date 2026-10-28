पटना स्नातक सीट पर नीरज की जीत के बाद JDU में नया मोर्चा, अनंत सिंह पर कार्रवाई से बदले समीकरण

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar MLC Election Result: विधान परिषद की पटना स्नातक सीट पर जदयू उम्मीदवार नीरज कुमार की जीत चुनाव प्रचार के दौरान उठे कई प्रश्नों के उत्तर दे गया।

दल के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और स्वास्थ्य मंत्री निशांत की प्रतिष्ठा इससे जुड़ गई थी। निशांत के लिए यह पहला चुनाव था, जिसमें उनकी सक्रिय भागीदारी हुई।

महागठबंधन के दलों से अधिक नीरज को अपने दल के निष्कासित विधायक अनंत सिंह से जूझना पड़ा। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के मनाने के बाद भी अनंत सिंह जनसुराज के अनुज सिंह के पक्ष में खड़े रह गए।

जदयू के बीच ही थी असली लड़ाई देखने में यह लड़ाई जदयू, महागठबंधन और जनसुराज के बीच लग रही थी। लेकिन, असली लड़ाई जदयू के बीच ही चल रही थी। अनंत सिंह ने नीरज को हराने की घोषणा की तो पंचायती की जवाबदेही ललन सिंह को दी गई। उन्होंने कह दिया कि अनंत इसलिए विरोध करेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में नीरज ने भी उनके साथ ऐसा ही किया था। ललन सिंह ने इस मामले में अधिक रूचि दिखाने से यह कह कर पल्ला झाड़ लिया कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। निशांत ने नीतीश से जोड़ा चुनाव को इसके बाद फिर किसी ने अनंत सिंह को समझाने का प्रयास नहीं किया। निशांत ने कमान संभाली और नीरज के चुनाव को सीधे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जोड़ दिया गया। निशांत स्वयं कई बार चुनाव प्रचार में गए। नीरज ने भी पूरे चुनाव अभियान को नीतीश और निशांत के बीच में ही रखा।नीतीश के कर्मक्षेत्र नालंदा में इस प्रचार की जरूरत इसलिए पड़ी, क्योंकि राजद प्रत्‍याशी दिलीप कुमार इसी क्षेत्र के हैं।

वे उसी कुर्मी बिरादरी से हैं, जिसे जदयू का कोर वोटर माना जाता है। परिणाम बता रहा है कि नालंदा ने जदयू का मान रखा। इस सीट पर हुए पिछले चुनाव में राजद को करीब 12 हजार वोट मिला था। इस बार यह 14 हजार से अधिक है।