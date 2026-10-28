Bihar MLC Election Result: बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर: चारों शिक्षक सीटों पर हारे मौजूदा एमएलसी, BJP-JDU को झटका

डिजिटल डेस्क, पटना।Bihar MLC Election Result: बिहार विधान परिषद चुनाव में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के नतीजों ने सियासी समीकरण बदल दिए हैं। पटना में RJD ने BJP का दबदबा तोड़ा, सारण में निर्दलीय राहुल राज ने बाजी मारी और दरभंगा में जन सुराज की जीत ने सबको चौंका दिया। चारों सीटों पर निवर्तमान MLC को हार का सामना करना पड़ा।

30 साल पुराना दबदबा खत्म, पटना में RJD की एंट्री पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला। बीजेपी के निवर्तमान MLC नवल किशोर यादव अपनी सीट नहीं बचा सके। करीब तीन दशक से इस सीट पर उनका दबदबा रहा था, लेकिन इस बार RJD के डॉ. संजीव कुमार ने उन्हें हरा दिया।

डॉ. संजीव कुमार को 4,487 वोट मिले, जबकि नवल किशोर यादव के खाते में 3,430 वोट आए। इस तरह RJD उम्मीदवार ने 1,057 वोटों से जीत दर्ज की। पटना की इस हार ने बीजेपी के पुराने चुनावी समीकरण पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

दरभंगा में जन सुराज की जीत, कांग्रेस को बड़ा नुकसान दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और निवर्तमान MLC डॉ. मदन मोहन झा को हार का सामना करना पड़ा। जन सुराज के उम्मीदवार सुरेश प्रसाद राय ने जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया।

यह नतीजा कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि पार्टी अपनी मौजूदा सीट भी नहीं बचा सकी। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने हार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उम्मीदवारों के चयन में कमी रही और पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा।

सारण में निर्दलीय राहुल राज का धमाका सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भी मतदाताओं ने नया फैसला सुनाया। जन सुराज के निवर्तमान MLC आफाक अहमद अपनी सीट हार गए, जबकि निर्दलीय राहुल राज ने जीत हासिल की। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद राहुल राज बागी उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे थे।

उनकी जीत ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। वहीं, जेडीयू उम्मीदवार आनंद पुष्कर भी जीत हासिल नहीं कर सके। इस नतीजे ने दिखाया कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी के समीकरणों के साथ-साथ उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़ भी अहम रही।

तिरहुत में BJP की वापसी, CPI को झटका तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में सीपीआई के निवर्तमान MLC संजय कुमार सिंह को हार मिली। बीजेपी के नरेंद्र कुमार सिंह ने जीत दर्ज कर पार्टी को राहत दी। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने करीब 12 साल बाद इस सीट पर फिर से जीत हासिल की है।