Bihar MLC Election Result 2026: बिहार की 8 MLC सीटों का पूरा अपडेट, कहां कौन जीता और किसने बनाई बढ़त?

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधान परिषद की 8 सीटों के चुनाव परिणाम और मतगणना के रुझानों पर सबकी नजर है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में कई बड़े उलटफेर हुए हैं, जबकि स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना जारी है। पटना शिक्षक सीट पर आरजेडी ने बीजेपी का करीब तीन दशक पुराना दबदबा खत्म कर दिया है।

वहीं, पटना स्नातक सीट पर जेडीयू के नीरज कुमार और अनंत सिंह के समर्थन वाले उम्मीदवार के बीच मुकाबला चर्चा में है। आइए, पॉइंट-बाय-पॉइंट समझते हैं कि बिहार एमएलसी चुनाव में अब तक क्या हुआ है। 1. पटना शिक्षक सीट: RJD ने BJP का किला ढहायाविजेता: आरजेडी के डॉ. संजीव कुमार। दूसरे स्थान पर: बीजेपी के नवल किशोर यादव। तीसरे स्थान पर: जनसुराज की डॉ. दिव्या ज्योति। . संजीव कुमार को मिले: 4,487 मत। नवल किशोर यादव को मिले: 3,430 मत। जीत का अंतर: 1,057 मत। नवल किशोर यादव लगातार पांच बार चुनाव जीत चुके थे। ऐसे में उनकी हार को बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। डॉ. संजीव कुमार की जीत ने पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं।

2. तिरहुत शिक्षक सीट: BJP के नरेंद्र प्रसाद सिंह जीते विजेता: बीजेपी के नरेंद्र प्रसाद सिंह। निकटतम प्रतिद्वंद्वी: निर्दलीय प्रत्याशी भूषण कुमार झा। जीत का अंतर: 594 मत। नरेंद्र प्रसाद सिंह ने भूषण कुमार झा को हराकर सीट अपने नाम की। इस परिणाम से बीजेपी को शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में अहम सफलता मिली। वहीं, तिरहुत स्नातक सीट पर मुकाबले की तस्वीर अलग नजर आई। 3. नीरज कुमार को जीत का भरोसा, दूसरी वरीयता पर नजर पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार ने मतगणना के दौरान अपनी जीत का भरोसा जताया।

नीरज कुमार के मुताबिक, पहली वरीयता के मतों की गिनती में एनडीए को बढ़त मिली। उन्होंने कहा कि धनबल और बाहुबल के सामने उनका कार्यकर्ता नहीं झुका। उन्हें उम्मीद है कि दूसरी वरीयता के मतों में भी उनकी स्थिति मजबूत रहेगी। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में केवल पहली वरीयता के मतों से जीत तय होना जरूरी नहीं है। यदि किसी उम्मीदवार को आवश्यक मत नहीं मिलते, तो नियमों के अनुसार अगली वरीयता के मतों की गिनती की जाती है। इसलिए पटना स्नातक सीट पर अंतिम परिणाम आने तक इंतजार करना जरूरी है। 4. अनंत सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर क्यों? पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जेडीयू के नीरज कुमार उम्मीदवार हैं। मोकामा विधायक अनंत सिंह ने जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार का विरोध किया था। उन्होंने जनसुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह का समर्थन किया था। इस राजनीतिक टकराव के बाद अनंत सिंह को जेडीयू से निष्कासित कर दिया गया। इसलिए पटना स्नातक सीट का परिणाम अनंत सिंह के राजनीतिक प्रभाव के लिहाज से भी अहम है। हालांकि, अनुज सिंह और नीरज कुमार के बीच मुकाबले का अंतिम नतीजा ही स्पष्ट करेगा कि किस उम्मीदवार को बढ़त मिली। 5. तिरहुत स्नातक सीट: निर्दलीय वंशीधर ब्रजवासी आगे तीसरे राउंड की मतगणना के बाद आंकड़े इस प्रकार थे: