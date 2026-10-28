Bihar MLC Election Result 2026: बिहार की 8 MLC सीटों का पूरा अपडेट, कहां कौन जीता और किसने बनाई बढ़त?
बिहार विधान परिषद की 8 सीटों के चुनाव परिणाम और रुझानों की जानकारी दी गई है। पटना शिक्षक सीट पर ...और पढ़ें
HighLights
पटना शिक्षक सीट पर आरजेडी ने बीजेपी का दबदबा तोड़ा।
तिरहुत शिक्षक सीट बीजेपी के नरेंद्र प्रसाद सिंह ने जीती।
कई स्नातक सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार मजबूत स्थिति में।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधान परिषद की 8 सीटों के चुनाव परिणाम और मतगणना के रुझानों पर सबकी नजर है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में कई बड़े उलटफेर हुए हैं, जबकि स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना जारी है। पटना शिक्षक सीट पर आरजेडी ने बीजेपी का करीब तीन दशक पुराना दबदबा खत्म कर दिया है।
वहीं, पटना स्नातक सीट पर जेडीयू के नीरज कुमार और अनंत सिंह के समर्थन वाले उम्मीदवार के बीच मुकाबला चर्चा में है। आइए, पॉइंट-बाय-पॉइंट समझते हैं कि बिहार एमएलसी चुनाव में अब तक क्या हुआ है।
1. पटना शिक्षक सीट: RJD ने BJP का किला ढहायाविजेता: आरजेडी के डॉ. संजीव कुमार।
- दूसरे स्थान पर: बीजेपी के नवल किशोर यादव।
- तीसरे स्थान पर: जनसुराज की डॉ. दिव्या ज्योति।
- . संजीव कुमार को मिले: 4,487 मत।
- नवल किशोर यादव को मिले: 3,430 मत।
- जीत का अंतर: 1,057 मत।
नवल किशोर यादव लगातार पांच बार चुनाव जीत चुके थे। ऐसे में उनकी हार को बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। डॉ. संजीव कुमार की जीत ने पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं।
2. तिरहुत शिक्षक सीट: BJP के नरेंद्र प्रसाद सिंह जीते
- विजेता: बीजेपी के नरेंद्र प्रसाद सिंह।
- निकटतम प्रतिद्वंद्वी: निर्दलीय प्रत्याशी भूषण कुमार झा।
- जीत का अंतर: 594 मत।
- नरेंद्र प्रसाद सिंह ने भूषण कुमार झा को हराकर सीट अपने नाम की।
- इस परिणाम से बीजेपी को शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में अहम सफलता मिली।
- वहीं, तिरहुत स्नातक सीट पर मुकाबले की तस्वीर अलग नजर आई।
3. नीरज कुमार को जीत का भरोसा, दूसरी वरीयता पर नजर
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार ने मतगणना के दौरान अपनी जीत का भरोसा जताया।
- नीरज कुमार के मुताबिक, पहली वरीयता के मतों की गिनती में एनडीए को बढ़त मिली।
- उन्होंने कहा कि धनबल और बाहुबल के सामने उनका कार्यकर्ता नहीं झुका।
- उन्हें उम्मीद है कि दूसरी वरीयता के मतों में भी उनकी स्थिति मजबूत रहेगी।
- स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में केवल पहली वरीयता के मतों से जीत तय होना जरूरी नहीं है।
- यदि किसी उम्मीदवार को आवश्यक मत नहीं मिलते, तो नियमों के अनुसार अगली वरीयता के मतों की गिनती की जाती है।
- इसलिए पटना स्नातक सीट पर अंतिम परिणाम आने तक इंतजार करना जरूरी है।
4. अनंत सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर क्यों?
- पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जेडीयू के नीरज कुमार उम्मीदवार हैं।
- मोकामा विधायक अनंत सिंह ने जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार का विरोध किया था।
- उन्होंने जनसुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह का समर्थन किया था।
- इस राजनीतिक टकराव के बाद अनंत सिंह को जेडीयू से निष्कासित कर दिया गया।
- इसलिए पटना स्नातक सीट का परिणाम अनंत सिंह के राजनीतिक प्रभाव के लिहाज से भी अहम है।
- हालांकि, अनुज सिंह और नीरज कुमार के बीच मुकाबले का अंतिम नतीजा ही स्पष्ट करेगा कि किस उम्मीदवार को बढ़त मिली।
5. तिरहुत स्नातक सीट: निर्दलीय वंशीधर ब्रजवासी आगे
तीसरे राउंड की मतगणना के बाद आंकड़े इस प्रकार थे:
|उम्मीदवार
|पार्टी
|मिले मत
|वंशीधर ब्रजवासी
|निर्दलीय
|22030
|अभिषेक झा
|जेडीयू
|18596
|डॉ. रश्मि विनायक गौतम
|आरजेडी
|13076
- वंशीधर ब्रजवासी अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से 3434 मतों से आगे थे।
- दूसरे राउंड में ब्रजवासी को 4,914 मत मिले थे।
- दूसरे राउंड में अभिषेक झा को 3,889 और डॉ. रश्मि विनायक गौतम को 3,095 मत मिले थे।
- तीसरे राउंड तक ब्रजवासी की बढ़त बनी रही।
- इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार का प्रदर्शन चर्चा का विषय बना हुआ है।
- अब दो राउंड की गिनती ही बची है।
6. दरभंगा शिक्षक सीट: जनसुराज समर्थित उम्मीदवार की जीत की खबर
- उम्मीदवार: सुरेश प्रसाद राय।
- समर्थन: जनसुराज।
- दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सुरेश प्रसाद राय के जीतने की खबर सामने आई।
- उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी डॉ. मदन मोहन झा अपने समर्थकों के साथ मतगणना परिसर से बाहर निकल गए।
- उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उस समय जीत की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी।
7. दरभंगा स्नातक सीट: राजग के सर्वेश कुमार आगे
पांचवें राउंड की मतगणना के बाद उम्मीदवारों की स्थिति इस प्रकार थी:
|उम्मीदवार
|पार्टी/गठबंधन
|मिले मत
|सर्वेश कुमार
|राजग समर्थित
|8,930
|अनिल कुमार झा
|आरजेडी
|7,545
|मोहम्मद इम्तियाज
|जनसुराज
|4,577
|रजनीकांत पाठक
|कांग्रेस
|2,552
- सर्वेश कुमार अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी अनिल कुमार झा से 1,385 मतों से आगे थे।
- तीसरे राउंड में सर्वेश कुमार को 5,506 मत मिले थे।
- उस समय अनिल कुमार झा को 4,616 मत मिले थे।
- पांचवें राउंड तक सर्वेश कुमार की बढ़त बढ़कर 1,385 मत हो गई।
- जनसुराज के मोहम्मद इम्तियाज तीसरे स्थान पर थे।
- इस सीट पर आगे की मतगणना से अंतिम तस्वीर स्पष्ट होगी।
8. कोसी स्नातक सीट: BJP के डॉ. एनके यादव सबसे आगे
कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में पहली वरीयता के मतों की गिनती के बाद 11 राउंड के आंकड़े इस प्रकार थे:
|उम्मीदवार
|पार्टी
|मिले मत
|डॉ. एनके यादव
|बीजेपी
|24,075
|नितेश यादव
|आरजेडी
|18,535
|रजनीश रंजन
|जनसुराज
|15,306
|मनोज जायसवाल
|कांग्रेस
|1,679
- कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 74,401 मत पड़े थे।
- इनमें 64,401 मत वैध पाए गए।
- करीब 10,000 मत अवैध घोषित किए गए।
- उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पहली वरीयता की गिनती में किसी उम्मीदवार को निर्धारित जीत के लिए आवश्यक मत नहीं मिले।
- इसके बाद दूसरी वरीयता के मतों की गिनती शुरू हुई।
- इसलिए डॉ. एनके यादव की शुरुआती बढ़त के बावजूद अंतिम परिणाम के लिए दूसरी वरीयता की गिनती अहम है।
9. सारण शिक्षक सीट: निर्दलीय डॉ. राहुल राज जीते
- विजेता: निर्दलीय प्रत्याशी डॉ. राहुल राज।
- उन्होंने सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जीत दर्ज की।
- इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया।
- तिरहुत स्नातक सीट पर वंशीधर ब्रजवासी की बढ़त भी निर्दलीय उम्मीदवारों की मजबूत मौजूदगी दिखाती है।
- शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी और आरजेडी के उम्मीदवारों के बीच भी कड़ा मुकाबला देखने को मिला।
- हालांकि, सारण सीट पर जीत के अंतर के विस्तृत आंकड़े उपलब्ध जानकारी में नहीं दिए गए हैं।
10. आठ सीटों का पूरा हिसाब: कहां क्या स्थिति?
|निर्वाचन क्षेत्र
|उम्मीदवार
|उपलब्ध स्थिति
|तिरहुत शिक्षक
|नरेंद्र प्रसाद सिंह, बीजेपी
|जीत दर्ज
|पटना शिक्षक
|डॉ. संजीव कुमार, आरजेडी
|1,057 मतों से जीत
|दरभंगा शिक्षक
|सुरेश प्रसाद राय, जनसुराज समर्थित
|जीत की खबर, आधिकारिक पुष्टि बाकी
|सारण शिक्षक
|डॉ. राहुल राज, निर्दलीय
|जीत दर्ज
|पटना स्नातक
|नीरज कुमार, जेडीयू
|आगे
|तिरहुत स्नातक
|वंशीधर ब्रजवासी, निर्दलीय
|तीसरे राउंड तक आगे
|दरभंगा स्नातक
|सर्वेश कुमार, राजग समर्थित
|पांचवें राउंड तक आगे
|कोसी स्नातक
|डॉ. एनके यादव, बीजेपी
|पहली वरीयता में आगे; दूसरी वरीयता की गिनती जरूरी
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