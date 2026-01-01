Railway Time Table 2026: पूर्व मध्य रेल की 89 ट्रेनों का समय बदला, आज से लागू होगा नया शेड्यूल

जागरण संवाददाता, पटना। पूर्व मध्य रेल (ईसीआर) से खुलने और होकर गुजरने वाली कुल 89 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। यह नया समय-सारिणी 1 जनवरी से प्रभावी होगी। रेलवे प्रशासन के अनुसार, यात्रियों की सुविधा और परिचालन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह बदलाव किया गया है। इसमें तेजस राजधानी, गरीब रथ सहित पटना जंक्शन और दानापुर से खुलने व गुजरने वाली दो दर्जन से अधिक ट्रेनों के समय में संशोधन किया गया है।

रेलवे द्वारा जारी सूचना के मुताबिक, अलग-अलग ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान समय में 2 मिनट से लेकर 40 मिनट तक का अंतर किया गया है। इससे कई प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव और परिचालन में सुधार होगा। तेजस राजधानी और गरीब रथ के समय में बदलाव तेजस राजधानी एक्सप्रेस अब दानापुर शाम 7.43 बजे पहुंचेगी और शाम 7.45 बजे प्रस्थान करेगी।

13128 गरीब रथ एक्सप्रेस दानापुर स्टेशन पर अब शाम 7.08 बजे पहुंचेगी, जबकि पहले यह ट्रेन शाम 7.20 बजे आती थी। अन्य प्रमुख ट्रेनों का बदला समय 12142 पाटलिपुत्र–मुंबई एक्सप्रेस अब सुबह 11.05 बजे की जगह सुबह 10.40 बजे खुलेगी।

12304 पूर्वा एक्सप्रेस दानापुर से अब सुबह 6.24 बजे रवाना होगी, जबकि पहले इसका प्रस्थान समय सुबह 6.15 बजे था। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि समय में यह संशोधन यात्रियों की बढ़ती संख्या, ट्रैक पर ट्रेनों के दबाव और समय पालन (पंक्चुअलिटी) को ध्यान में रखकर किया गया है। नई समय-सारिणी लागू होने के बाद यात्रियों को अधिक सुगम और व्यवस्थित रेल सेवा मिलने की उम्मीद है।