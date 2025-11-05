Dularchand Murder Case: अनंत सिंह के गुर्गों की तलाश तेज, मोबाइल नंबर से लोकेशन पता कर रही पुलिस
दुलारचंद हत्याकांड में पुलिस अनंत सिंह के गुर्गों की तलाश में जुटी है। उनके मोबाइल नंबरों से लोकेशन ट्रेस की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि तकनीकी जांच से महत्वपूर्ण सुराग मिलेंगे और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जा सकेगा। विशेष टीमें छापेमारी कर रही हैं ताकि हत्याकांड में शामिल लोगों को पकड़ा जा सके।
जागरण संवाददाता, पटना। मोकामा विधानसभा क्षेत्र के पंडारक प्रखंड के भदौर थाना क्षेत्र में जनसुराज प्रत्याशी के समर्थक दुलारचंद यादव हत्याकांड और पथराव मामले में फरार आरोपितों की तलाश में पुलिस की अलग अलग टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।
पुलिस की विशेष टीम कर्मवीर और राजवीर के साथ छोटन की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। उधर जमानती धारा होने के कारण जन सुराज प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। सामने आए वीडियो और तकनीकी अनुसंधान में मिले मोबाइल नंबर से आरोपितों का लोकेशन पता किया जा रहा है।
कुछ नंबर भी मिले हैं, पुलिस उनका सीडीआर निकलवा रही है, ताकि उनके संपर्क में रहने वालों की जानकारी मिल सके। बीते भदौर थाना क्षेत्र के तारतर गांव में 30 अक्तूबर को अनंत सिंह और पीयूष प्रियदर्शी के काफिले के बीच झड़प में जन सुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी। दोनों पक्षों की तरफ से चार प्राथमिकी दर्ज की गईं। अब तक 80 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि शेष आरोपितों की तलाश जारी है।
मोकामा में हुई हिंसा मामले में एसएसपी ने घोसवरी के थानाध्यक्ष मधुसूदन कुमार और भदौर थानाध्यक्ष रविरंजन चौहान को निलंबित कर दिया था। इधर चुनाव आयोग ने ग्रामीण एसपी के साथ बाढ़ अनुमंडल के तीन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश जारी कर कर दिया था।
पुलिस टीम ने अलग-अलग केस की जांच कर मारपीट और पथराव में शामिल 80 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। वहीं दुलारचंद हत्याकांड में एसएसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने बाढ़ से पूर्व विधायक अनंत सिंह समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर किया। रविवार को अनंत सिंह सहित तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेउर जेल भेजा गया।
यह भी पढ़ें- 'बिहार में 160 सीटें जीतेगा NDA', सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री चेहरे पर भी बोले अमित शाह
यह भी पढ़ें- Bihar Election 2025: बिहार में थम गया चुनाव प्रचार, मतदान के लिए रणनीति बनाने में जुटे प्रत्याशी
यह भी पढ़ें- Bihar Chunav: 'छठ-हैलोवीन, मोकामा मर्डर और जंगलराज...', पहले चरण में छाए रहे ये राजनीतिक मुद्दे
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।