Dularchand Murder Case: अनंत सिंह के गुर्गों की तलाश तेज, मोबाइल नंबर से लोकेशन पता कर रही पुलिस

जागरण संवाददाता, पटना। मोकामा विधानसभा क्षेत्र के पंडारक प्रखंड के भदौर थाना क्षेत्र में जनसुराज प्रत्याशी के समर्थक दुलारचंद यादव हत्याकांड और पथराव मामले में फरार आरोपितों की तलाश में पुलिस की अलग अलग टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।

पुलिस की विशेष टीम कर्मवीर और राजवीर के साथ छोटन की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। उधर जमानती धारा होने के कारण जन सुराज प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। सामने आए वीडियो और तकनीकी अनुसंधान में मिले मोबाइल नंबर से आरोपितों का लोकेशन पता किया जा रहा है।

कुछ नंबर भी मिले हैं, पुलिस उनका सीडीआर निकलवा रही है, ताकि उनके संपर्क में रहने वालों की जानकारी मिल सके। बीते भदौर थाना क्षेत्र के तारतर गांव में 30 अक्तूबर को अनंत सिंह और पीयूष प्रियदर्शी के काफिले के बीच झड़प में जन सुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी। दोनों पक्षों की तरफ से चार प्राथमिकी दर्ज की गईं। अब तक 80 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि शेष आरोपितों की तलाश जारी है।

मोकामा में हुई हिंसा मामले में एसएसपी ने घोसवरी के थानाध्यक्ष मधुसूदन कुमार और भदौर थानाध्यक्ष रविरंजन चौहान को निलंबित कर दिया था। इधर चुनाव आयोग ने ग्रामीण एसपी के साथ बाढ़ अनुमंडल के तीन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश जारी कर कर दिया था।