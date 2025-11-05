Bihar Election 2025: बिहार में थम गया चुनाव प्रचार, मतदान के लिए रणनीति बनाने में जुटे प्रत्याशी

जागरण टीम, पटना l मंगलवार की शाम पांच बजे प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार थम गया। इसके बाद प्रत्याशी मतदान के लिए रणनीति बनाने में जुट गए। मंगलवार को चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। मसौढ़ी राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी रेखा देवी, जदयू प्रत्याशी अरुण मांझी समेत अन्य प्रत्याशी सुबह से ही चुनाव प्रचार में विभिन्न गांवों का भ्रमण कर रहे थे, लेकिन शाम पांच बजे के बाद उनका प्रचार थम गया।

इस बार मसौढ़ी विधानसभा के चुनाव में मुख्य मुकाबला महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी सह निवर्तमान विधायक रेखा देवी और एनडीए समर्थित जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी अरुण मांझी के बीच ही होना लगभग तय है। बख्तियारपुर : चुनाव प्रचार के अंतिम दिन महागठबंधन के प्रत्याशी और निवर्तमान विधायक अनिरुद्ध कुमार यादव ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर रणनीति बनाने में समय बिताया। उन्होंने वोटर लिस्ट में किसका नाम देना है, कौन पोलिंग एजेंट बनेगा इसमें जुटे रहे।

जनसंपर्क पर प्रत्याशियों ने मांगा समर्थन संवाद सहयोगी, दानापुर। विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के प्रचार के अंतिम दिन सभी अपने अपने मतदाताओ को अपने पक्ष में करने को लेकर लगे रहे। मंगलवार की सुबह भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव कोथवां, मुस्तफापुर आदि इलाके में पहुंचे और लोगो से आशीर्वाद मांगा। उधर जेल में बंद राजद प्रत्याशी रितलाल राय को जीत दिलाने को लेकर उनकी पुत्री श्वेता सिंघानिया व उनके भाई पिंकू शुरू से ही जनसम्पर्क मे लगे हैं।

उम्मीदवारों ने रोड शो निकालकर पक्ष में मांगा वोट संवाद सूत्र, मोकामा। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार की शाम पांच बजे प्रचार का शोर थम गया। प्रचार अभियान के आखिरी दिन मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में कोई भी प्रत्याशी पीछे नहीं रहा। राजद उम्मीदवार वीणा देवी ने मोकामा से बड़हिया बाहा तक बाइक रैली निकाल अपनी ताकत का एहसास कराया। दूसरी ओर जसुपा प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष ने भी रोड शो कर मतदाताओं से आशीर्वाद मांगा।

वोटर्स के बीच गुजारा समय संवाद सूत्र, बिक्रम। बिक्रम विधानसभा में प्रत्याशियों ने प्रचार के अंतिम दिन एक एक क्षण अपने क्षेत्र के वोटर्स के बीच बिताया। एनडीए प्रत्याशी सिद्धार्थ सौरव ने प्रचार के अंतिम दिन बिक्रम प्रखंड के विभिन्न गांवों एवं बाजार में अपने समर्थकों के साथ रोड शो किया। महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी अनिल कुमार ने भी चुनाव प्रचार के अंतिम दिन समर्थकों के साथ वोटरों को रिझाने में जुटे रहे।

प्रत्याशियों ने मांगा आशीर्वाद संवाद सूत्र, मनेर। मनेर विधानसभा के प्रचार के अंतिम दिन विधायक भाई वीरेंद्र प्रचार किया। विधायक भाई वीरेंद्र ने लोगों से किसी प्रकार के जाने अनजाने में गलती के लिए क्षमा मांगते हुए कहा कि मनेर के विकास के लिए हमें वोट दें। एनडीए से लोजपा के प्रत्याशी जितेंद्र कुमार ने प्रचार के अंतिम दिन मनेर नगर परिषद क्षेत्र में जोरदार प्रचार किया। श्रीनगर से बस्ती होते हुए महादेव स्थान तक पहुंचे।

प्रत्याशियों ने किया जोरदार प्रचार संवाद सहयोगी, बाढ़। मंगलवार को अंतिम दिन प्रत्याशियों के जनसंपर्क अभियान में उत्साह का माहौल था। एनडीए समर्थित भाजपा के डा. सियाराम सिंह ने ढेलवागोसाई से अपने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। वहीं, महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी कर्मवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया ने बाढ़ शहर में पैदल डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया।