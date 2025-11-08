'पीएम की कनपटी पर कट्टा रखकर...', कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का विवादित बयान; सियासी हलचल तेज
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया और अमित शाह पर अधिकारियों से गुप्त मुलाकात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब अमित शाह पटना आते हैं, तो होटल की लिफ्टों के सीसीटीवी कैमरों को ढका जाता है। खेड़ा ने बिहार चुनाव के पहले चरण में महागठबंधन की जीत का दावा किया।
एजेंसी, पटना। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया है, वहीं गृहमंत्री अमित शाह पर भी आरोप लगाए हैं।
पवन खेड़ा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अधिकारियों से गुप्त रूप से मिलते हैं। उन्होंने आगे दावा किया कि लिफ्टों में लगे सीसीटीवी कैमरों को कागज से सील कर दिया जाता है।
उन्होंने सवाल किया कि जब भी गृह मंत्री पटना आते हैं, होटल की लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरों पर कागज चिपका दिया जाता है। गृह मंत्री गुप्त रूप से अधिकारियों से मिल रहे हैं। सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है। पवन खेड़ा ने सवाल उठाया कि अमित शाह गुप्त रूप से कौन सी बैठकें करते हैं?
उन्होंने कहा कि 6 नवंबर को हुए बिहार चुनाव के पहले चरण में विधानसभा चुनाव के 121 सीटों पर 72 सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी। उन्होंने कहा कि इस बार महागठबंधन का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर रहेगा।
कट्टा वाले बयान पर पलटवार
उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री मोदी की कुछ रैलियों में कटौती की गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम नरेंद्र मोदी के कट्टा वाले बयान पर पलटवार करते हुए अटपटा बयान दिया है।
उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को पीएम की कनपट्टी पर कट्टा रखकर खुद को सीएम फेस घोषित करवा लेना चाहिए। कांग्रेस नेता के बयान पर बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है।
इससे पहले, पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि बिहार चुनाव के पहले चरण में पीढ़ियों से वोट डालते आ रहे लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। उन्होंने बीजेपी और भारत निर्वाचन आयोग पर हरियाणा में वोटों में हेराफेरी करने के लिए कथित तौर पर मिलकर काम करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि हमें अपने कार्यकर्ताओं से शिकायतें मिलीं कि पीढ़ियों से वोट डालते आ रहे लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। भारत निर्वाचन आयोग और भाजपा की मिलीभगत से हम हरियाणा में सरकार नहीं बना पाए और उन्होंने वोट चुरा लिए।
बिहार चुनाव के पहले चरण में 65.08 प्रतिशत का रिकॉर्ड मतदान हुआ, राज्य के इतिहास में सबसे अधिक मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया। बिहार में दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान होना है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।
समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ।
