Bihar Chunav 2025: विधायक के साथ केंद्रीय मंत्री मुफ्त, चिराग पासवान दिया खास ऑफर

संवाद सूत्र, नौहट्टा (रोहतास)। Bihar Assembly Elections 2025: आप मुरारी गौतम को हेलीकाप्टर छाप पर वोट दें तो आपको एक विधायक के साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मुफ्त में मिल जाएगा। लोजपा रामविलास के प्रमुख च‍िराग पासवान (Minister Chirag Paswan) ने यह ऑफर दिया है। वे शन‍िवार को नौहट्टा में पशु अस्पताल के पास स्थित मैदान में अपनी पार्टी के प्रत्‍याशी मुरारी गौतम के पक्ष में चुनावी सभा को संबोध‍ित कर रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi की सोच वाली सरकार बनाएं जो गरीबी मिटाने का काम करती है। उन्‍होंने सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) के कार्यों की सराहना की। कहा क‍ि प्रधानमंत्री के योजनाओं का देन है कि महिलाओं के सम्मान मे शौचालय बने। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। एक पार्टी केवल परिवार की राजनीति करती है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। इसका श्रेय मेरे पिता रामविलास पासवान को जाता है। पांच लाख तक का मुफ्त इलाज हो रहा है। मुरारी गौतम जीतेंगे तो यहां उद्योग-धंधे शुरू कराएंगे।