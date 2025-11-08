Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Chunav 2025: विधायक के साथ केंद्रीय मंत्री मुफ्त, चिराग पासवान दिया खास ऑफर

    By Vinayak Kumar PathakEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 04:38 PM (IST)

    लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान ने बिहार चुनाव 2025 के लिए एक बड़ा ऑफर पेश किया है। हल्‍के-फुल्‍के अंदाज में उन्‍होंने कहा कि विधायक के साथ केंद्रीय मंत्री मुफ्त म‍िलेगा। उन्‍होंने प्रधानमंत्री और मुख्‍यमंत्री की सराहना भी की। 

    prefferd source google
    Hero Image

    केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। जागरण आर्काइव

    संवाद सूत्र, नौहट्टा (रोहतास)। Bihar Assembly Elections 2025: आप मुरारी गौतम को हेलीकाप्टर छाप पर वोट दें तो आपको एक विधायक के साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मुफ्त में मिल जाएगा।

    लोजपा रामविलास के प्रमुख च‍िराग पासवान (Minister Chirag Paswan) ने यह ऑफर दिया है। वे शन‍िवार को नौहट्टा में पशु अस्पताल के पास स्थित मैदान में अपनी पार्टी के प्रत्‍याशी मुरारी गौतम के पक्ष में चुनावी सभा को संबोध‍ित कर रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi की सोच वाली सरकार बनाएं जो गरीबी मिटाने का काम करती है। उन्‍होंने सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar)  के कार्यों की सराहना की।

    कहा क‍ि प्रधानमंत्री के योजनाओं का देन है कि महिलाओं के सम्मान मे शौचालय बने। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले।

    एक पार्टी केवल परिवार की राजनीति करती है

    80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। इसका श्रेय मेरे पिता रामविलास पासवान को जाता है। पांच लाख तक का मुफ्त इलाज हो रहा है। मुरारी गौतम जीतेंगे तो यहां उद्योग-धंधे शुरू कराएंगे। 

    राजद पर कटाक्ष करते हुए चिराग ने कहा क‍ि एक पार्टी माई समीकरण के नाम पर परिवार की राजनीत‍ि करती है। मेरे माई समीकरण में मह‍िला और युवा हैं। 

    अभी मह‍िलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए गए हैं। रोजगार के लिए दो लाख रुपये दिए जाएंगे। एक करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।

    बहाने न बनाए, ऐसा विधायक चुनें

    केंद्रीय मंत्री ने कहा क‍ि आप ऐसा विधायक चुनें जो बहाने न करे। आपका विधायक ऐसा हो कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग की योजनाओं को आपके क्षेत्र में लाए।

    उन्‍होंने लोगों को आश्‍वासन दिया कि नीतीश कुमार की सरकार बनाएं आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा।कार्यक्रम की अध्यक्षता सीताराम चंद्रवंशी तथा संचालन दीपक चौबे ने की।

    मौके पर को कोऑपरेटिव के रमेशचंद्र चौबे, बंटू सिंह, राजेश्वर प्रसाद, अरुण चौबे, भानु मिश्रा, बबलू पाठक, हरिशंकर मिश्रा, गुड्डू सिंह आद‍ि भी थे। 