Congress CWS Meeting: बिहार से गूंजा 'संकल्प', कांग्रेस बोली- अब मोदी सरकार का अंत तय

    By Sunil Raj Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 07:44 PM (IST)

    पटना में कांग्रेस कार्य समिति की विस्तारित बैठक में चुनावी बिगुल फूंका गया। मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में नेताओं ने संविधान को पुनस्र्थापित करने और भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। बिहार में महागठबंधन सरकार बनाने की बात कही गई। बैठक में मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना हुई और युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया।

    बिहार से गूंजा 'संकल्प', कांग्रेस बोली- मोदी सरकार का अंत तय

    सुनील राज, पटना। आजादी के बाद बिहार में पहली बार हुई कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की विस्तारित बैैठक के माध्यम से कांग्रेस ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में हुई विस्तारित बैठक में नेताओं ने राष्ट्र के मूल आदर्शो के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। संकल्प लिया गया कि संविधान को पुनस्र्थापित करने, सबके लिए न्याय, गरिमा और समानता सुनिश्चित की जाएगी और भ्रष्ट, अक्षम और निरंकुश सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा।

    बिहार का चुनाव इनका (केंद्र की मोदी सरकार का) राजनीतिक भविष्य तय कर देगा। सीडब्लूसी की बैठक के हवाले से यह बात निकली कि बिहार में काउंट डाउन शुरू हो गया है और अगले दो महीने में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है।

    ऐतिहासिक सदाकत आश्रम के प्रांगण में हुई सीडब्ल्यूसी की विस्तारित बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल के साथ ही पार्टी की कार्य समिति के अधिकांश सदस्य, कई राज्यों के प्रतिनिधिओं ने भाग लिया।

    करीब साढ़े चार घंटे की मैराथन बैठक में कांग्रेस के 51 प्रतिनिधियों ने बिहार विधानसभा चुनाव सहित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मसलों पर गहन मंथन किया। बैठक में कांग्रेस ने राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया और बिहार के मतदाताओं के नाम अपील भी जारी की।

    विस्तारित बैठक में कांग्रेस नेताओं ने नरेन्द्र मोदी सरकार की विदेश नीति, कूटनीति की असफलताओं से लेकर भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी तक के मुद्दों को धार दी। साथ ही महागठबंधन के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए संकल्प लिया कि अबकी बार सत्ता परिवर्तन बिहार से ही तय होगा। पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों में तनाव, चीन की घुसपैठ और कूटनीति में असफलताओं को लेकर कांग्रेस ने सरकार को कठघरे में खड़ा किया और कहा कि देश की वास्तविक सुरक्षा और हितों की अनदेखी हुई।

    कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और महंगाई के सवाल पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि रोजगार देने के नाम पर सरकार ने केवल झूठे सपने दिखाए, लेकिन देश में रिकार्ड स्तर की बेरोजगारी है। महंगाई की मार से आम आदमी त्रस्त है, रसोई गैस से लेकर रोजमर्रा की जरूरत की हर वस्तु महंगी हो गई है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि जनता अब बदलाव चाहती है और यह बदलाव बिहार से शुरू होगा।

    नेताओं ने यह भी कहा कि बिहार और पूरे देश के युवा आज सबसे ज्यादा निराश और ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस ने वादा किया कि सत्ता में आने पर युवाओं के लिए सम्मानजनक और स्थायी रोजगार अवसर सुनिश्चित किए जाएंगे।

    पटना में हुई कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक केवल राजनीतिक आयोजन भर नहीं रही। यह उस संकल्प का ऐलान थी कि भाजपा की केंद्र सरकार के खिलाफ निर्णायक संघर्ष बिहार से शुरू होगा। कांग्रेस ने जनता से अपील की कि वह इस बार बदलाव की राह चुने। कांग्रेस का यह संदेश स्पष्ट है बदलाव की गूंज बिहार से उठेगी और सत्ता परिवर्तन दिल्ली तक गूंजेगा।

