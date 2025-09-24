Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राहुल गांधी और तेजस्वी के साथ मुकेश सहनी ने जारी किया महागठबंधन का 'अतिपिछड़ा न्याय संकल्प'

    By Digital Desk Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 06:51 PM (IST)

    पटना में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर अतिपिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी किया। मुकेश सहनी ने कहा कि यह संकल्प अति पिछड़ों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा और बाबा साहेब के आरक्षण की तरह उनके उत्थान में सहायक होगा। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के योगदान को भी सराहा।

    prefferd source google
    Hero Image
    वीआईपी ने अतिपिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी किया

    डिजिटल डेस्क, पटना। पटना में विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन का 'अतिपिछड़ा न्याय संकल्प पत्र' जारी किया। इस मौके पर मुकेश सहनी ने कहा कि यह सिर्फ वादा नहीं, हमारा संकल्प है जो अति पिछड़ों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुकेश सहनी ने इस संकल्प के लिए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की थी, जिससे उनका जीवन बेहतर बन सका। उसी तरह यह संकल्प भी अति पिछड़ों के जीवन में उत्थान करेगा। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की देन को भी सराहा, जिनके प्रयासों से अति पिछड़े समाज के लोगों को सरकारी नौकरी में अवसर मिला।

    मुकेश सहनी ने खुद को अति पिछड़ा समाज से आने वाला बताते हुए कहा कि वीआईपी को मिलने वाले सीटों में 37% अति पिछड़ा समाज से उम्मीदवार बनाए जाएंगे। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि महागठबंधन सामाजिक और आर्थिक न्याय के साथ-साथ राजनीति में भागीदारी भी देने का काम करेगा। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, तो यह संकल्प अति पिछड़ों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी।