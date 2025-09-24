राहुल गांधी और तेजस्वी के साथ मुकेश सहनी ने जारी किया महागठबंधन का 'अतिपिछड़ा न्याय संकल्प'

पटना में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर अतिपिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी किया। मुकेश सहनी ने कहा कि यह संकल्प अति पिछड़ों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा और बाबा साहेब के आरक्षण की तरह उनके उत्थान में सहायक होगा। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के योगदान को भी सराहा।

डिजिटल डेस्क, पटना। पटना में विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन का 'अतिपिछड़ा न्याय संकल्प पत्र' जारी किया। इस मौके पर मुकेश सहनी ने कहा कि यह सिर्फ वादा नहीं, हमारा संकल्प है जो अति पिछड़ों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा।

मुकेश सहनी ने इस संकल्प के लिए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की थी, जिससे उनका जीवन बेहतर बन सका। उसी तरह यह संकल्प भी अति पिछड़ों के जीवन में उत्थान करेगा। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की देन को भी सराहा, जिनके प्रयासों से अति पिछड़े समाज के लोगों को सरकारी नौकरी में अवसर मिला।