Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Congress CWC की बैठक में तय होगा प्रदेश और देश की राजनीति का एजेंडा, BJP को घेरने का बनेगा प्लान

    By Sunil Raj Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 08:48 PM (IST)

    प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में 24 सितंबर को कांग्रेस कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक होगी जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। बैठक में देश और प्रदेश के मुद्दों पर चर्चा होगी। बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने कहा कि बैठक बिहार कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक होगी। बैठक में बेरोजगारी महंगाई जैसे मुद्दों पर विचार होगा। राजेश राम ने कहा कि सदाकत आश्रम से देश को दिशा मिलेगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    सीडब्ल्यूसी की बैठक में तय होगा प्रदेश और देश की राजनीति का एजेंडा

    राज्य ब्यूरो, पटना। राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक के लिए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय का प्रांगण रंग-रोगन के बाद अब रोशनी से जगमग हो उठा है। 24 सितंबर को यहां कांग्रेस के तमाम राष्ट्रीय और अन्य प्रदेश के नेताओं का जमघट लगेगा। एक दिन की इस बैठक के जरिये कांग्रेस प्रदेश और देश का एजेंडा तय करेगी। पार्टी की बैठक के पूर्व सदाकत आश्रम में चहलपहल बढ़ गई है। हर कोई किसी न किसी काम में व्यस्त है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन्हीं व्यस्तता के बीच सोमवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू और विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान ने प्रेस से बातचीत की।

    प्रभारी अल्लावारू ने कहा कि बिहार कांग्रेस और राजनीति के लिए 24 सितंबर को दिन ऐतिहासिक होगा। सीडब्ल्यूसी की बैठक सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि देश के मुद्दे पर बात होगी और बैठक से ही देश-प्रदेश का एजेंडा भी तय होगा।

    सीडब्लूसी की विस्तारित बैठक में बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, ट्रंप के कहने पर सीज फायर, महिला अत्याचार जैसे विषयों पर गंभीरता से विचार होगा। बिहार में गुंडा राज, पुलिस प्रशासन की नाकामी, पेपरलीक और अधिकार मांगने वालों पर लाठीचार्ज जैसे विषयों पर भी चर्चा होगा।

    अल्लावारू ने इस दौरान पीएम मोदी को घेरा और कहा मोदी-शाह पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं। इन्हें पेपरलीक और चिटिंग ही आती है। सत्ता में आने के लिए ये वोट चोरी में भरोसा करते हैं, इसलिए इन्हें जनता की फिक्र नहीं।

    राजेश राम ने कहा कि बिहार को सीडब्ल्यूसी की मेजबानी करने का मौका मिला है। सदाकत आश्रम आजादी की लड़ाई की गवाह रही है जहां पर देश के सर्वोच्च नेता बैठकर देश को दिशा देने का काम करते थे। यहां की बैठक का संदेश पूरे देश में जाएगा।

    प्रेस कॉन्फ्रेंस को शकील अहमद खान ने भी संबोधित किया। इस दौरान मदन मोहन झा, अभय दुबे, जितेंद्र गुप्ता, राजेश राठौड़, असितनाथ तिवारी, ज्ञान रंजन समेत पार्टी के दूसरे कई नेता उपस्थित रहे।