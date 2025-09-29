बिहार के गौरव की खबर: यूनेस्को की सूची में शामिल होगा छठ महापर्व, मोदी सरकार कर रही है पहल

प्रशांत सिंह, पटना। प्रकृति, पर्यावरण, जल संरक्षण के साथ नारी सशक्तीकरण का प्रतिनिधित्व करता आस्था का लोक महापर्व छठ बिहार के लिए विशेष महत्व रखता है। अब देश के दूसरे हिस्से ही नहीं, विदेश में भी बड़ी संख्या में लोग छठ पर आस्था की डुबकी लगा रहे है।

जिस महापर्व में स्व-अनुशासन, स्वच्छता से लेकर प्रकृति प्रदत्त मूल्यों का सम्मिश्रण हो, उसे वैश्विक फलक पर ले जाने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल भी बिहार के लिए महत्वपूर्ण है। संयोग से बिहार में विधानसभा चुनाव भी है।

इसके राजनीतिक निहितार्थ भी निकाले जा सकते हैं, पर जो छठ बिहार और बिहारियों के लिए भावनात्मक रूप से सर्वाधिक जुड़ा है, उससे विश्व को परिचित कराना यहां के लिए गौरव की बात है।

प्रधानमंत्री ने अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में रविवार को कहा कि सरकार लोक महापर्व छठ को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कराने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। इसने एक बड़ा संदेश दिया है।

देश की हिंदी पट्टी से शुरू हुआ यह चार दिवसीय अनुष्ठान वैश्विक फलक पर स्थापित व प्रतिष्ठित हो चुका है। इस पहल से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री ने भारतीय संस्कृति और यहां की आस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कहीं अधिक ऊपर रखा है।