CBSE 10वीं बोर्ड में सावधानी से देना होगा प्रश्नों का जवाब, परीक्षा को लेकर इस तरह बनाएं रणनीति

जागरण संवाददाता, पटना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) 10वीं बोर्ड की परीक्षा की तिथि पहले ही घोषित कर दी गई हैं। 2026 में आयोजित होने वाली 10वीं बोर्ड परीक्षा का पैटर्न में बदलाव किया गया है। परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पहले चरण की परीक्षा 17 फरवरी से 10 मार्च, 2026 तक और दूसरे चरण की परीक्षा 15 मई से एक जून, 2026 तक होगी। परीक्षा देने में अधिक परेशानी न हो इसके लिए स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों के बीच जानकारी साझा की जा रही है।

सीबीएसई पटना के को-ऑर्डिनेटर एससी झा ने कहा कि सभी स्कूलों को 10वीं पूछे जाने वाले प्रश्नों की जानकारी देने के लिए निर्देशित किया गया है, ताकि बच्चों को प्रश्नों को समझने और जवाब देने में परेशानी नहीं हो। इसके लिए सभी स्कूलों को मॉडल पेपर से अभ्यास कराने का आग्रह किया गया है।

विषय-वार परीक्षा पैटर्न साइंस: साइंस प्रश्न पत्र में तीन खंड होंगे - बायोलॉजी, केमेस्ट्री और फिजिक्स। बायोलॉजी में सबसे अधिक वेटेज होगा, जबकि केमेस्ट्री और फिजिक्स में समान वेटेज होगा।

सोशल साइंस: सोशल साइंस प्रश्न पत्र में चार खंड होंगे - इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। प्रत्येक खंड में अलग-अलग वेटेज होगा।

गणित: गणित प्रश्न पत्र में विभिन्न प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें से कुछ लघु उत्तरीय और कुछ दीर्घ उत्तरीय होंगे।

अंग्रेजी: अंग्रेजी प्रश्न पत्र में रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर सेक्शन होंगे। प्रश्न पत्र का ढांचा मल्टीपल च्वाइस प्रश्न : 20 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा

विविध लघु उत्तरीय प्रश्न : दो से तीन अंक का प्रत्येक प्रश्न रहेगा

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न: प्रत्येक पांच अंक का होगा

केस-बेस्ड प्रश्न: प्रत्येक प्रश्न चार अंक का होगा

मैप-बेस्ड प्रश्न : प्रत्येक प्रश्न पांच अंक का होगा मॉडल पेपर सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in से विषय-वार मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। मॉडल पेपर में प्रश्न पत्र का ढांचा, प्रश्नों के प्रकार और वेटेज के बारे में जानकारी दी गई है।

अन्य महत्वपूर्ण बातें- सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 फरवरी में आयोजित की जाएगी।

परीक्षा का समय तीन घंटे होगा।

प्रश्न पत्र में कुल 80 अंक होंगे, जबकि आंतरिक मूल्यांकन के लिए 20 अंक होंगे। परीक्षा के महत्वपूर्ण विवरण परीक्षा तिथि: 17 फरवरी - 10 मार्च, 2026 (पहला चरण) और 15 मई - 1 जून, 2026 (दूसरा चरण)

परीक्षा समय: सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक

परीक्षा के लिए उपस्थित होने का समय: सुबह 10:00 बजे तक

प्रश्न पत्र वितरण : सुबह 10:15 बजे

परीक्षा की अवधि : दो से तीन घंटे, विषय के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षा तिथियां गणित: 17 फरवरी, 2026

अंग्रेजी: 21 फरवरी, 2026

विज्ञान: 25 फरवरी, 2026

संस्कृत - 28 फरवरी

हिंदी: 2 मार्च, 2026

पेंटिंग - 6 मार्च

सामाजिक विज्ञान : 7 मार्च, 2026 विशेषज्ञ की राय- पाठ्यक्रम को समझना अपनी पाठ्यपुस्तकों में उतरने से पहले, पाठ्यक्रम को अच्छी तरह समझना जरूरी है। प्रत्येक विषय के लिए विषयों और अध्यायों की एक विस्तृत सूची बनाएं। यह आपकी तैयारी के पूरे सफर के लिए एक रोडमैप का काम करेगा।

अध्ययन कार्यक्रम बनाना- बोर्ड परीक्षा की तैयारी के दौरान एक सुव्यवस्थित अध्ययन कार्यक्रम आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है। प्रत्येक विषय के लिए विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित करें और अपने कार्यक्रम का पूरी तरह से पालन करें। सभी विषयों के बीच संतुलन बनाए रखें और उन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करें जहां आपको सुधार की आवश्यकता है।

अध्ययन सामग्री-संसाधन एकत्रित करना एनसीईआरटी की किताबें अक्सर बोर्ड परीक्षाओं के लिए सबसे अच्छा संसाधन मानी जाती हैं। इसके अलावा, आप संदर्भ पुस्तकों, अध्ययन मार्गदर्शिकाओं, आनलाइन संसाधनों और वीडियो ट्यूटोरियल्स की मदद से भी अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। सुनिश्चित करें कि अध्ययन सामग्री पाठ्यक्रम के अनुरूप हो।

नोट्स लेना- पढ़ाई के दौरान व्यापक नोट्स बनाना, 10वीं व 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने का एक शानदार तरीका है। मुख्य बिंदुओं, अवधारणाओं और सूत्रों को अपने शब्दों में संक्षेप में लिखें। ये नोट्स आपके रिवीजन के दौरान बेहद उपयोगी साबित होंगे।

नियमित अभ्यास करें- किसी भी विषय में महारत हासिल करने के लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। नियमित रूप से सैंपल पेपर, पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र और अभ्यास व हल करें। इससे आपको परीक्षा पैटर्न समझने, समय प्रबंधन कौशल में सुधार करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी।

स्पष्टीकरण मांगना- अगर आपको कोई संदेह या अवधारणा चुनौतीपूर्ण लगती है, तो मदद लेने में संकोच न करें। स्पष्टीकरण के लिए अपने शिक्षकों, गुरुओं, सहपाठियों, या ऑनलाइन मंचों और समुदायों से संपर्क करें। बाद में भ्रम से बचने के लिए संदेहों का तुरंत समाधान करना जरूरी है।

विकर्षण-मुक्त वातावरण बनाना सुनिश्चित करें कि आपके पास पढ़ाई के लिए एक शांत, अच्छी रोशनी वाली और आरामदायक जगह हो। पढ़ाई के दौरान स्मार्ट फोन और इंटरनेट मीडिया जैसी विकर्षण से बचें। एक केंद्रित वातावरण आपको ध्यान केंद्रित करने और बेहतर अंक प्राप्त करने में मदद करेगा।

संशोधन रणनीति- पढ़ाई जितनी ही जरूरी है रिवीजन, इसलिए स्कूल में जो भी आप करते हैं, उसे रिवीजन जरूर करें। अपनी पढ़ाई के शेड्यूल में रिवीजन के लिए समय निकालें। अपने नोट्स, जरूरी फॉर्मूले और मुख्य बिंदुओं की नियमित रूप से समीक्षा करें।

अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना- याद रखें, एक स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ और तंदुरुस्त दिमाग का आधार होता है। पर्याप्त नींद लें, संतुलित और पौष्टिक भोजन करें और नियमित शारीरिक गतिविधि करें। अत्यधिक परिश्रम से बचें और ध्यान और गहरी सांस लेने जैसी विश्राम तकनीकों के माध्यम से तनाव को नियंत्रित करें। आप घर पर भी योग का अभ्यास कर सकते हैं। इससे आपके दिमाग को आराम मिलेगा और सकारात्मक सोच विकसित होगी।

मॉक टेस्ट और समय प्रबंधन- जैसे-जैसे परीक्षाएं नजदीक आती हैं, अपनी तैयारी के स्तर का आकलन करने और समय प्रबंधन में सुधार करने के लिए परीक्षा जैसे माहौल में पूरे समय मॉक टेस्ट दें। इससे आपको परीक्षा के माहौल में ढलने में भी मदद मिलेगी। समय प्रबंधन बहुत जरूरी है, क्योंकि यह परीक्षा की चिंता को कम करने में आपकी मदद करता है।

सकारात्मक और आत्मविश्वासी बने रहें- खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और परीक्षा की चिंता कम होगी। अपनी सफलता की कल्पना करें और अपनी तैयारी के दौरान प्रेरित रहें। किसी भी काम को करने की अपनी क्षमताओं और योग्यताओं को कभी कम न आंकें, अगर आप आत्मविश्वास से सोचते हैं तो आप परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं।