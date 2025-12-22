Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CBSE Board ने 10वीं की परीक्षा के लिए जारी किया सैंपल पेपर, गणित में आएंगे 38 सवाल

    By Ravi Kumar(patna) Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 09:05 PM (IST)

    सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा के लिए प्रश्नों का पैटर्न और सैंपल पेपर जारी कर दिया है। अंग्रेजी के पेपर में 80 सवाल और गणित में 38 सवाल रहेंगे। प् ...और पढ़ें

    Hero Image

    CBSE Board ने 10वीं की परीक्षा के लिए जारी किया सैंपल पेपर

    जागरण संवाददाता, पटना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) 10वीं की परीक्षा के लिए प्रश्नों का पैटर्न और सैंपल पेपर बोर्ड ने जारी कर दिया है। अंग्रेजी के पेपर में भी 80 सवाल रहेंगे।

    प्रश्नों को तीन कैटेगरी ए, बी और सी में बांटा गया है। सेक्शन ए में 20 सवाल पूछे जाएंगे। गणित में कुल 38 सवाल पूछे जाएंगे। गणित के प्रश्न पत्र को पांच भागों में बांटा गया है।

    सीबीएसई के सिटी को-ऑर्डिनेटर एसी झा ने बताया कि सोशल साइंस में छात्रों को 80 नंबर के सवालों का जवाब देना होगा। इसमें विद्यार्थियों से 38 सवाल पूछे जाएंगे।

    उन्होंने कहा कि सभी सवालों के उत्तर देना अनिवार्य है। 20 नंबर के बहुवैकल्पिक सवाल पूछे जाएंगे। लघु उत्तरीय सवाल का उत्तर 40 शब्दों में ही देना है। सोशल साइंस में चार अंकों के केस आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें