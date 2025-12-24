Language
    फर्जी बैंक खाते खोलने के मामले में 2 बैंक अफसरों को CBI ने दबोचा, साइबर अपराधियों की करते थे मदद

    By Sunil Raj Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 08:41 PM (IST)

    सीबीआई ने साइबर अपराधियों के साथ मिलकर फर्जी बैंक खाते खोलने में शामिल दो बैंक अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इन खातों का उपयोग साइबर धोखाधड़ी में धन ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने संगठित साइबर अपराधियों के साथ सांठगांठ कर फर्जी बैंक खाते खोलने में शामिल दो बैंक अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इन बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर धोखाधड़ी में धन हस्तांतरण के लिए किया जा रहा था। इनमें से एक बैंक अधिकारी को वाराणसी, जबकि दूसरे को बेतिया से गिरफ्तार किया गया।

    सीबीआई को पुख्ता प्रमाण मिले थे कि साइबर अपराध, धोखाधड़ी को अंजाम देने इरादे से दो बैंक में अधिकारियों ने अपराध कर्मियों से सांठगांठ हो गई थी। प्रमाण मिलने और डिजिटल उपकरणों के विश्लेषण के आधार पर, केनरा बैंक, पटना के तत्कालीन सहायक प्रबंधक और एक्सिस बैंक, पटना के तत्कालीन बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट के खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाए गए हैं।

    जांच में यह बात सामने आई कि दोनों बैंक अधिकारियों ने फर्जी खाते खोलने और उन्हें संचालित करने तथा साइबर धोखेबाजों को धन हस्तांतरण लेनदेन में मार्गदर्शन करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। इसके बदले दोनों बैंक अधिकारियों ने मोटी रिश्वत भी ली।

    सीबीआई के अनुसार गिरफ्तार किए गए इन आरोपियों ने साइबर अपराध करने वाले जालसाजों को सिस्टम द्वारा उत्पन्न चेतावनी संकेतों से बचने के तरीके भी बताए हैं।

    इस कार्रवाई को अंजाम देने के पूर्व सीबीआई ने देशभर में 61 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाकर फर्जी खाते खोलने और संचालित करने के आरोप में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

    इसके बाद भारतीय नागरिक संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों के लिए उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए थे। दूसरी ओर इस मामले में अभी भी जांच जारी है।