फर्जी बैंक खाते खोलने के मामले में 2 बैंक अफसरों को CBI ने दबोचा, साइबर अपराधियों की करते थे मदद

राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने संगठित साइबर अपराधियों के साथ सांठगांठ कर फर्जी बैंक खाते खोलने में शामिल दो बैंक अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इन बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर धोखाधड़ी में धन हस्तांतरण के लिए किया जा रहा था। इनमें से एक बैंक अधिकारी को वाराणसी, जबकि दूसरे को बेतिया से गिरफ्तार किया गया।

सीबीआई को पुख्ता प्रमाण मिले थे कि साइबर अपराध, धोखाधड़ी को अंजाम देने इरादे से दो बैंक में अधिकारियों ने अपराध कर्मियों से सांठगांठ हो गई थी। प्रमाण मिलने और डिजिटल उपकरणों के विश्लेषण के आधार पर, केनरा बैंक, पटना के तत्कालीन सहायक प्रबंधक और एक्सिस बैंक, पटना के तत्कालीन बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट के खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाए गए हैं।

जांच में यह बात सामने आई कि दोनों बैंक अधिकारियों ने फर्जी खाते खोलने और उन्हें संचालित करने तथा साइबर धोखेबाजों को धन हस्तांतरण लेनदेन में मार्गदर्शन करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। इसके बदले दोनों बैंक अधिकारियों ने मोटी रिश्वत भी ली।