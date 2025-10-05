Bihar News: दाउदनगर और अरवल में 953 करोड़ की लागत से होगा बाइपास निर्माण, केंद्र सरकार ने दी स्वीकृति

राज्य ब्यूरो, पटना। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को अपने एक्स हैंडल पर अरवल और औरंगाबाद जिले के दाउदनगर में बाइपास निर्माण के लिए राशि स्वीकृत किए जाने की सूचना को साझा किया।

राष्ट्रीय राजमार्ग-139 पर अरवल में बाइपास निर्माण के लिए 665.50 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। वहीं, औरंगाबाद के दाउदनगर में बाइपास के लिए 288.28 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-139 एक महत्वपूर्ण राजमार्ग है, जो पटना को औरंगाबाद होते हुए झारखंड से जोड़ता है। अरवल व दाउदनगर में बाइपास बनने से पटआ, अरवल, दाउदनगर, औरंगाबाद और आसपास के क्षेत्रों के बीच सड़क संपर्क बेहतर होगा।