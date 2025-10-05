Language
    Bihar News: दाउदनगर और अरवल में 953 करोड़ की लागत से होगा बाइपास निर्माण, केंद्र सरकार ने दी स्वीकृति

    By BHUWANESHWAR VATSYAYAN Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 08:01 AM (IST)

    सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अरवल और औरंगाबाद जिले के दाउदनगर में बाईपास निर्माण के लिए धन की मंजूरी दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग-139 पर अरवल में बाईपास निर्माण के लिए 665.50 करोड़ रुपये और दाउदनगर बाईपास के लिए 288.28 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस परियोजना से पटना अरवल दाउदनगर और औरंगाबाद के बीच संपर्क बेहतर होगा।

    अरवल और दाउदनगर में बाईपास निर्माण को मिली हरी झंडी!

    राज्य ब्यूरो, पटना।  सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को अपने एक्स हैंडल पर अरवल और औरंगाबाद जिले के दाउदनगर में बाइपास निर्माण के लिए राशि स्वीकृत किए जाने की सूचना को साझा किया।

    राष्ट्रीय राजमार्ग-139 पर अरवल में बाइपास निर्माण के लिए 665.50 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। वहीं, औरंगाबाद के दाउदनगर में बाइपास के लिए 288.28 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

    राष्ट्रीय राजमार्ग-139 एक महत्वपूर्ण राजमार्ग है, जो पटना को औरंगाबाद होते हुए झारखंड से जोड़ता है। अरवल व दाउदनगर में बाइपास बनने से पटआ, अरवल, दाउदनगर, औरंगाबाद और आसपास के क्षेत्रों के बीच सड़क संपर्क बेहतर होगा।

    इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और आवाजाही सुगम होगी। बाइपास के निर्माण से शहरों के भीतर से गुजरने वाले भारी वाहनों का यातायात बाहर की ओर डायवर्ट हो जाएगा। बाइपास परियोजनाओं मे सिटी साइड सर्विस रोड के निर्माण का भी प्रविधान है। इससे स्थानीय यातायात और निवासियों को सुविधा मिलेगी।

    जाम की समस्या से जूझते हैं लोग

    वर्तमान में, दाउदनगर और अरवल में बालू और अन्य सामान लदे ट्रकों के कारण जाम की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे मरीजों को पटना जाने में कठिनाई होती है। बाइपास के निर्माण के बाद, इन शहरों के भीतर से गुजरने वाले सभी वाहन बाइपास का उपयोग करेंगे, जिससे शहरी क्षेत्र में भीड़ और दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी।

    राजद नेता ई. सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि एनएच-139 को औरंगाबाद से पटना तक फोरलेन बनाने की आवश्यकता है। एनएच के अधिकारियों ने औरंगाबाद शहरी क्षेत्र के बाइपास का डीपीआर केंद्रीय मंत्रालय को भेजा है, लेकिन इसकी स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है।

