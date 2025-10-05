Bihar News: दाउदनगर और अरवल में 953 करोड़ की लागत से होगा बाइपास निर्माण, केंद्र सरकार ने दी स्वीकृति
सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अरवल और औरंगाबाद जिले के दाउदनगर में बाईपास निर्माण के लिए धन की मंजूरी दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग-139 पर अरवल में बाईपास निर्माण के लिए 665.50 करोड़ रुपये और दाउदनगर बाईपास के लिए 288.28 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस परियोजना से पटना अरवल दाउदनगर और औरंगाबाद के बीच संपर्क बेहतर होगा।
राज्य ब्यूरो,
जाम की समस्या से जूझते हैं लोग
वर्तमान में, दाउदनगर और अरवल में बालू और अन्य सामान लदे ट्रकों के कारण जाम की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे मरीजों को पटना जाने में कठिनाई होती है। बाइपास के निर्माण के बाद, इन शहरों के भीतर से गुजरने वाले सभी वाहन बाइपास का उपयोग करेंगे, जिससे शहरी क्षेत्र में भीड़ और दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी।
राजद नेता ई. सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि एनएच-139 को औरंगाबाद से पटना तक फोरलेन बनाने की आवश्यकता है। एनएच के अधिकारियों ने औरंगाबाद शहरी क्षेत्र के बाइपास का डीपीआर केंद्रीय मंत्रालय को भेजा है, लेकिन इसकी स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।