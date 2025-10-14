बीजेपी की पहली लिस्ट जारी; पार्टी ने नौ देवियों को मैदान में उतारा, सबसे बुजुर्ग रेणु देवी को दिया फिर से मौका

राज्य ब्यूरो, पटना। बीजेपी ने पूर्व उपमुख्यमंत्री रेणु देवी समेत नौ महिलाओं को पहली सूची में जगह दी है। इसमें सात महिलाएं निवर्तमान विधायक है। बीजेपी की पहली सूची में जिन 71 प्रतियाशियों को टिकट दिया गया हैं उनमें बेतिया से रेणु देवी, परिहार से गायत्री देवी, नरपतगंज से देवंती यादव, किशनगंज से स्वीटी सिंह, प्राणपुर से निशा सिंह, कोढ़ा से कविता देवी, औराई से रमा निषाद, वारसलिगंज से अरुणा देवी और जमुई से श्रेयसी सिंह को मैदान में उतारा है।

सूची में पहली बार प्रत्याशी बनाई गई रमा निषाद को औराई से पूर्व मंत्री एवं निवर्तमान विधायक रामसूरत राय टिकट काटकर जगह दी गई है। रमा निषाद मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी है, साथ ही वो हाजीपुर मुख्य पार्षद भी रही है। लगातार तीन चुनाव से हार रही स्वीटी सिंह पर फिर से विश्वास करके उन्हें किशनगंज से लड़ने का मौका दिया है। जमुई कि निवर्तमान विधायक श्रेयसी सिंह लगातार तीसरी बार मैदान में उतर रही है।