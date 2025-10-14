BJP Candidate List: बिहार के मंत्री मोतीलाल प्रसाद का कटा टिकट, सीतामढ़ी से विधायक का पत्ता साफ

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। राज्य के कला संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री मोतीलाल प्रसाद का टिकट इस बार कट गया है। उनकी जगह पूर्व विधान पार्षद बैद्यनाथ प्रसाद को 23-रीगा विधानसभा क्षेत्र से एनडीए की ओर से भाजपा ने अपना टिकट थमाया है।

60 वर्षीय बैद्यनाथ प्रसाद शिवहर जिले के तरियानी थाना क्षेत्र अंतर्गत सुल्तानपुर के निवासी हैं।एक बार वे सुरसंड विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं तथा पुराने भाजपा नेता हैं। इसके साथ ही जिला मुख्यालय में 28-सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र से सीटिंग विधायक मिथिलेश कुमार का भी टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह पूर्व सांसद सह पूर्व मंत्री सुनील कुमार पिंटू को एनडीए की ओर से भाजपा ने टिकट थमाया है।