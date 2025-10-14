BJP Candidate List: बिहार के मंत्री मोतीलाल प्रसाद का कटा टिकट, सीतामढ़ी से विधायक का पत्ता साफ
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। सीतामढ़ी से मंत्री मोतीलाल प्रसाद का टिकट काटकर मिथिलेश कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है। इस फैसले से कार्यकर्ताओं में निराशा है। भाजपा ने मिथिलेश कुमार पर दांव खेला है, जिन्हें क्षेत्र में अच्छी पकड़ माना जाता है। सीतामढ़ी में भाजपा और महागठबंधन के बीच मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है।
जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। राज्य के कला संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री मोतीलाल प्रसाद का टिकट इस बार कट गया है। उनकी जगह पूर्व विधान पार्षद बैद्यनाथ प्रसाद को 23-रीगा विधानसभा क्षेत्र से एनडीए की ओर से भाजपा ने अपना टिकट थमाया है।
60 वर्षीय बैद्यनाथ प्रसाद शिवहर जिले के तरियानी थाना क्षेत्र अंतर्गत सुल्तानपुर के निवासी हैं।एक बार वे सुरसंड विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं तथा पुराने भाजपा नेता हैं।
इसके साथ ही जिला मुख्यालय में 28-सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र से सीटिंग विधायक मिथिलेश कुमार का भी टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह पूर्व सांसद सह पूर्व मंत्री सुनील कुमार पिंटू को एनडीए की ओर से भाजपा ने टिकट थमाया है।
सुनील कुमार पिंटू यहां से तीन बार विधायक और राज्य सरकार में पर्यटन मंत्री रह चुके हैं। 2019 में जदयू से वे यहां के सांसद भी रह चुके हैं तथा उन्होंने हाल ही में भाजपा में वापसी की है।
वहीं 25-परिहार विधानसभा क्षेत्र से लगातार तीसरी बार गायत्री देवी पर भाजपा ने अपना भरोसा जताया है और चुनाव मैदान में कूदने के लिए अपना टिकट प्रदान किया है। साथ ही 24-बथनाहा (सुरक्षित) से सीटिंग विधायक अनिल कुमार राम को एक बार फिर भाजपा ने मैदान में उतारा है।
