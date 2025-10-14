Bihar Politics: कैलाशपति मिश्र की पुत्रवधू ने जताई पीड़ा, ब्रह्मपुर सीट पर दावेदारी छोड़ने से भाजपाई मायूस

जागरण संवाददाता, बक्सर। जैसे-जैसे टिकट बंटवारे का पेच सुलझ रहा है, वैसे-वैसे पार्टियों में असंतोष भी पनप रहा है। असंतोष उन कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच है, जो मेहनत किसी और चीज के लिए कर रहे थे और परिणाम कुछ और निकल गया। फिलहाल सबसे अधिक दिलचस्प मामला ब्रह्मपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से सामने आ रहा है।

ब्रह्मपुर की राजनीति से जुड़े हुए या यहां की राजनीति में रुचि रखने वाले भाजपा के कई बड़े नेताओं ने फेसबुक पर अपनी भावना व्यक्त करनी शुरू कर दी है। ब्रह्मपुर से भाजपा की विधायक रहीं दिलमणि देवी उर्फ दिलमणि मिश्रा ने लिखा है कि पार्टी के बड़े नेताओं ने बड़े ही सौहार्दपूर्ण माहौल में सीटों का बंटवारा कर लिया, किंतु कार्यकर्ताओं का सौहार्द बिगाड़ दिया।

उन्होंने एक और पोस्ट में दुख जताया है कि भाजपा अब पहले जैसी नहीं रही। वह बिहार में भाजपा के भीष्म पितामह रहे कैलाशपति मिश्र की पुत्रवधू हैं। उन्होंने लिखा है कि एक समय तक राजद का जयकारा लगाने वाले लोगों ने भाजपा को बंधक बना लिया है। कार्यकर्ताओं को आगे आकर इसे ठीक करना होगा।

भाजपा के प्रदेश सचिव संतोष रंजन राय ने चंद पंक्तियां फेसबुक पर लिखी हैं, लेकिन उन पंक्तियों के नीचे भाजपा के कई नेताओं के कमेंट सारी कहानी खुद कह रहे हैं। उन्होंने सीट बंटवारा पर गिरिराज सिंह की नाराजगी की बात शेयर की है।

साथ ही एक अन्य पोस्ट में लिखा है- सर्वे गया तेल लेने। भाजपा के पूर्णकालिक कार्यकर्ता अमरेंद्र पांडेय ने इस पर कमेंट किया है- समरथ के नहीं दोष गोसाईं। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रंजन तिवारी ने लिखा है- भाजपा अपने कार्यकर्ताओं से संगठन का विस्तार कराने के लिए सर्वे का शोर मचाती है।