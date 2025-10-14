Language
    BJP Candidates List 2025: बीजेपी ने काटा 3 दिग्गजों का टिकट, आरा से चुनावी मैदान में होंगे 'टाइगर'

    By Rajat Mourya Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 03:11 PM (IST)

    बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसमें कई दिग्गजों के टिकट काटे गए हैं। पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह और विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को टिकट नहीं मिला है। नंदकिशोर यादव ने पार्टी के फैसले का समर्थन किया है। आरा से संजय सिंह 'टाइगर' और पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे।

    बीजेपी ने काटा 3 दिग्गज नेताओं का टिकट

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 71 नाम हैं। हालांकि, लिस्ट को लेकर अब सियासी पारा भी चढ़ रहा है, क्योंकि पार्टी ने कई दिग्गज नेताओं की टिकट काट दी है।

    भाजपा ने जिन 3 दिग्गज विधायकों के टिकट काट दिए हैं उनमें वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह सिंह, विधानसभा के निवर्तमान अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, कुम्हरार के विधायक अरुण सिन्हा शामिल हैं।

    नंदकिशोर यादव ने टिकट कटने के बाद बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के साथ हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। नई पीढ़ी का स्वागत है अभिनंदन है। पटना साहिब विधानसभा के लोगों ने मुझे लगातर 7 बार विजयी बनाया है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के रूप में जो स्नेह और प्यार मुझे दिया उसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। सबका आभार।

    बीजेपी ने जिन दिग्गजों का टिकट काटा है, वो आरा, पटना साहिब और कुम्हरार सीट से विधायक हैं। आरा से बीजेपी ने संजय सिंह 'टाइगर' को चुनावी मैदान में उतारा है। पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा को टिकट दिया है। वहीं, कुम्हरार से संजय गुप्ता को टिकट दिया है।

    दूसरी ओर, नरपतगंज से इस बार भाजपा ने यहां से विधायक रहे जय प्रकाश यादव का टिकट काटकर पूर्व विधायक देवंती यादव को टिकट दिया है।

    भाजपा ने इन सीटिंग विधायकों को भी बेटिकट किया

    • रिगा मोतीलाल - कानन
    • रामसूरत राय - औराई
    • रामप्रीत पासवान - राजनगर
    • स्वर्णा सिंह गौड़ा - बौराम
    • डॉ. निक्की हेम्ब्रम - कटोरिया
    • मिथिलेश कुमार - सीतामढ़ी

